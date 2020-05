Hoteleros respaldan decisión de gobernador Francisco Domínguez

Khalid Osorio

La Asociación Queretana de hoteleros respaldó la decisión tomada por el gobernador Francisco Domínguez Servién de no reactivar otro tipo de actividades que no sean consideradas como esenciales ya que en este momento lo más importante es salvaguardar la integridad de los ciudadanos y evitar que el número de contagios por COVID-19 se dispare.

En entrevista con Ignacio Jaimes, presidente de la asociación, indicó que luego de más de dos meses de confinamiento, sería muy arriesgado y perjudicial aventurarse a reabrir otros sectores y que el esfuerzo realizado durante este periodo de tiempo no puede echarse abajo en una semana.

“Ya llevamos aislados prácticamente dos meses y medio y no por la desespera información, que sí la comprendemos por parte de algunos empresarios hoteleros, pero no vamos a echar a perder este periodo en una semana. Además, no podemos iniciar operaciones si no tenemos un lineamiento”, expresó Ignacio Jaimes.