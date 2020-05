Coparmex entiende la decisión de extender el regreso a la actividad

Para Lorena Jiménez, la prioridad es evitar que se eleven el número de contagios en Querétaro y sugiere que se realicen más pruebas para detectar casos de COVID-19

Carlos Uriegas

El anuncio del Gobernador Pancho Domínguez de extender el plazo para volver a la normalidad es preocupante, pero entendible, ya que para Lorena Jiménez, presidente de Coparmex, resultaría más grave que se eleven los contagios en Querétaro.

“Es una noticia preocupante el que esto se alargue, pero sería más preocupante que se dupliquen los casos; estamos hablando de vidas de queretanos, de mexicanos que se están perdiendo”, declaró en entrevista Lorena Jiménez.

La líder empresarial es muy consciente de la realidad que se vive, y entiende lo complicado de la decisión, ya que en un país como México es complicado pedirle a la gente que se quede en casa y no salga a buscar el sustento.

“Son decisiones complejas y difíciles, por lo que no dejaremos de insistir al gobierno federal en los estímulos fiscales, para rescatar los empleos, en lo que nos acostumbramos a esta nueva realidad, pero ahora nos toca apoyar y sobretodo respetar la decisión de no salir”, comentó Jiménez Salcedo.

La vida es lo más importante, por lo que Lorena Jiménez hace un nuevo llamado para evitar contagios y ve muy necesario que se realicen la mayor cantidades de pruebas posibles para dar más certidumbre en el regreso a la actividad.

“Hagamos un último esfuerzo, están falleciendo personas de todas las edades y aunque hay mucha incertidumbre, nos toca a todos no relajarnos, tomar el anuncio con total seriedad y cumplir con los protocolos. Y parte de las acciones que se deben de tomar para regresar más rápido y de manera eficiente es la realización de pruebas, entre más pruebas se tengan se podrán aislar los contagios y detectar por dónde puede estar transitando el virus, las pruebas médicas son clave para el tema de recuperación”, sugirió Lorena Jiménez.

Para la presidenta de la Coparmex aún no se ha podido dimensionar el tamaño de la crisis de salud y económica, pero se deben hacer los esfuerzos para que se conserven los 20 millones de empleos formales y no se sumen a los otros 20 millones de trabajos informales y que no tiene acceso a la salud.

“Hay varios pronósticos que ven una economía en U, con una caída estrepitosa, por lo que debemos adaptarnos para salir una vez más delante de una crisis económica, y si no se toman los cuidados de salud, puede venir un segundo o tercer brote y que la economía sea una “W”, comentó Lorena Jiménez.

La adaptación a los cambios será necesaria en todos los aspectos y la inclusión social y la empatía serán fundamentales para lograrlo y de deben empezar desde lo local, desde el primer círculo, para de ahí extenderlo de forma regional y nacional.

“Ahora es cuando más inclusión debe existir, tenemos que generar comunidad con conciencia y empatía y ponernos en los zapatos de las personas que están perdiendo a sus familiares, hacer acciones para sostenernos entre todos, ayudar a los viejitos, apoyar a los médicos y enfermeras, hay mucha que se puede hacer”.

En este momento cualquier decisión que se tome generará afectaciones, por lo que el llamado es muy importante a que se respeten las medidas, que vengan los estímulos y que la ciencia y la salud se vean beneficiados.

CANIRAC ACATARÁ MEDIDAS SANITARIAS

La salud es primero, incluso que el negocio, así lo reconoció la Canirac en Querétaro, por lo que acatarán las medidas y esperarán a que las autoridades estatales permitan la reapertura de los restaurantes.

“La situación de la salud, no nos va a permitir abrir, sabemos que nos somos esenciales, y tendremos que seguir elaborando alimentos para llevar”, expresó Octavio Mata, presidente de Canirac Querétaro.

La cámara restaurantera mantiene contacto cercano con las autoridades gubernamentales y municipales, con las que trabajan en la elaboración de protocolos para cuando se permita la reapertura de los negocios.