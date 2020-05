Rebrote de COVID-19 solo puede evitarse con el confinamiento: PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro reconoce y respalda la decisión del gobernador Francisco Domínguez Servién por las medidas adoptadas para evitar un rebrote de COVID-19. Y hace un atento llamado a la población para continuar con las medidas de confinamiento y sanidad que hasta el momento ha instruido el mandatario estatal, con el objetivo de frenar la curva de contagios.

“El exhorto de nuestro Gobernador es contundente: No debemos bajar la guardia ante el COVID-19. No habrá regreso a la nueva normalidad este 1ro de junio en Querétaro para la población en general, por lo tanto no debemos olvidar que el confinamiento sigue, así como el lavado frecuente de manos y el uso de cubrebocas, ya que podría haber un rebrote del virus y, en consecuencia, vendría la saturación del servicio médico”, explicó el presidente del PAN en el estado, Agustín Dorantes Lámbarri.