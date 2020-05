No relajar las medidas de seguridad en la reaperturas: Coparmex

Khalid Osorio

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Querétaro(Coparmex), Lorena Jiménez, recalcó la importancia de mantener las medidas sanitarias dictadas por la Secretaría de Salud luego de que se decretara que los sectores de la construcción, manufactura de partes para equipo de transporte y la minería son esenciales.

Mencionó que el escenario de la pandemia es complicado, pues se debe primar el cuidado de la salud, pero al mismo tiempo rehabilitar los sectores productivos para tratar de hacer frente a una inminente crisis económica.

Los protocolos de sanidad enfocados a cada uno de los rubros productivos en la entidad son necesarios para poder abrir de manera paulatina las actividades en diversos sectores, por lo cual la presidenta de Coparmex indicó que ha sostenido reuniones con integrantes del gabinete del gobernador para establecer las medidas de seguridad e higiene.

La reincorporación a las actividades se tiene que dar de manera gradual para evitar que se ve un colapso sanitario, ya que los casos en Querétaro se han ido incrementando.

Lorena Jiménez indicó que existen sectores para los cuales es imposible mantener el aislamiento debido a su actividad económica. Sin embargo, existe otro sector que se ha relajado ante las medidas de impuestas.

Hay una parte de la población que sale porque no puede dejar de trabajar, pero también hay otra parte que no comprende realmente esta situación y me refiero al tema de las fiestas que se han estado haciendo, creo que habla de un tema de egoísmo en donde no se está viendo la realidad de la situación”, expresó la presidenta de Coparmex.