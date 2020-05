El coraje invade a enfermero contagiado por COVID-19

Un trabajador del IMSS llama a los compañeros de la salud a cerrar filas al interior y protegerse del coronavirus ante la poca responsabilidad

Carlos Uriegas

El ‘Quédate en casa’ no funcionó, al menos para Juan Carlos Valadez, enfermero del IMSS en Querétaro, y quien acaba de ser diagnosticado por Coronavirus; el trabajador de la salud, compartió su sentimiento de coraje al enterarse que se contagió y manda un mansaje, pero ya no a la sociedad en general, si no a sus compañeros de trabajo, a quienes se exponen en los centros médicos y hospitales.

“El Quédate en casa no funcionó, siempre fueron palabras al aire, sería una broma seguir pidiéndolo. Ahora ésta petición es para ustedes, amigos médicos, anestesiólogos, enfermeras y enfermeros, paramédicos, personal de higiene y limpieza, camilleros, trabajo social, ambulancias, etc.

Estamos en una guerra contra todos y solo nos queda ver por nosotros mismos, cuidarnos entre nosotros; mentira que somos superhéroes, somos más susceptibles que el resto de la población.

No haremos milagros, haremos lo que podamos y no esperaremos halagos ni aplausos, daremos lo que esté en nuestras manos, pero siempre siempre cuidando primero nuestra seguridad; hay alguien que nos espera en casa y por ellos daremos todo, daremos lo mejor y regresaremos con bien”, es parte del mensaje que Juan Carlos manda desde la cuarentena domiciliaria al personal de la salud.

El enfermero de 30 años compartió la información de que sabe de 10 casos de personas conocidas que trabajan en el Hospital Regional 1 del IMSS y que han resultado positivos al coronavirus.

“Conocidos que sé que se han contagiado son 10 personas en el Hospital del IMSS y otros cuatro más en una clínica de hemodiálisis en la que trabajaba”, comenta el enfermero.

Juan Carlos Valadez informó que el trabajo al interior del IMSS ha sido el adecuado, han siso capacitados y cuentan con el equipo necesario, pero el problema lo atribuye más a la poca conciencia de la sociedad, mas que al trabajo médico.

La capacitación fue muy buena, se hizo muy buen trabajo de prevención, el problema es la sociedad que no entiende la gravedad de la enfermedad y el elevado riesgo de contagio”.

Al preguntarle a Juan Carlos que fue lo primero que sintió al confirmarse que había salido positivo al COVID-19, la palabra coraje y frustración fueron las primeras que emitió su voz.

“El domingo empecé con dolor de cabeza, espalda, ojos llorosos, nauseas, temperatura, por lo que me presenté al Triage respiratorio y el lunes me dieron positivo a COVID. Mi sentimiento primero fue de coraje y frustración, sé que estoy expuesto, no solo a coronavirus, a VIH, tuberculosis, etc, pero en esta lucha sí hay información suficiente, lo que no hay es compromiso de la sociedad”, expresó el enfermero procedente de Jalisco.

Al hablar de Jalisco Juan Carlos comentó que en su estado natal se han controlado los contagios, con base en multas a cualquier persona que circule o camine sin cubrebocas.

“Endurecer las medidas no sé si sea bueno o malo, en Jalisco, el Gobierno multó a las personas que no tuvieran cubrebocas en la calle.

Crece el enojo por la multa, pero es una manera de crear conciencia, incluso mi familia, que mostraba cierta incredulidad, ya que les dije que lo tenía si se asustaron, me marcaron y ahora mi familia ha endurecido sus propias medidas sanitarias”, como si fuera una prueba de hasta no ver no creer.

Juan Carlos comparte casa con dos compañeros enfermeros, y desde su domicilio seguirá la cuarentena con medidas de seguridad e higiene necesarias.

Estoy en casa en aislamiento, no me siento tan mal, lo que sí es que perdí el olfato y el gusto, por lo que no me sabe a nada la comida, no se me antoja mucho comer, pero se debe entender que esto es muy grave, el contagio es muy fácil, inmediato, conozco a varios compañeros con sintomatología o sospechosos, si muchos nos estamos contagiando, quién los va atender”, comentó el trabajador profesional.

Finamente Juan Carlos remató su mensaje dirigido a sus compañeros de profesión y a los trabajadores de la salud

“Duele ver como cada día nos alcanza y nos afecta ésta terrible pesadilla llevándose a amigos, a conocidos, a compañeros y nos tocará a nosotros. Personal de Salud piensa en ti, primero en ti, en tu familia, tus hijos, tus padres, tus amigos…Cuidémonos y continuemos trabajando lo mejor como hasta hoy”, concluyó un trabajador más de la salud que es contagiado en esta pandemia.

