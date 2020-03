Querétaro cierra jornada de coronavirus con 17 casos positivos

En Querétaro se ha confirmado un caso más en esta noche, tratándose de una mujer de 46 años de edad para sumar un total de 17 casos hasta el momento

En el estado de Querétaro se ha confirmado un caso más, se trata de una mujer de 46 años de edad, haciendo un total de 17 casos; nueve son mujeres y ocho son hombres, que oscilan entre los 25 y 65 años de edad; 13 son importados y cuatro son asociados a importación. El manejo ha sido sintomático con aislamiento en su domicilio.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México ya se ubica en el escenario dos de la pandemia de COVID-19, en donde existen contagios confirmados a través de transmisión local, es decir, hay contagio entre personas dentro del mismo territorio nacional, situación que es ratificada por la Secretaria de Salud Federal.

Ante este nuevo escenario, cambia la definición operacional de caso sospechoso para la vigilancia epidemiológica de enfermedad COVID-19, siendo la siguiente:

Persona de cualquier edad que, en los últimos siete días haya presentado al menos dos de estos signos y síntomas, tos, fiebre o dolor de cabeza; acompañados de al menos uno de los siguientes signos o síntomas: dificultad para respirar, dolor de las articulaciones, dolor muscular, dolor de garganta al pasar alimentos o ardor faríngeo, secreción nasal, conjuntivitis o dolor torácico.

El caso confirmado es:

Persona que cumpla con la definición de caso sospechoso y que cuente con el diagnóstico confirmado por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, reconocidos por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica.

México pasó al escenario dos. Hay contagios entre personas, dentro del mismo territorio nacional.

Se fortalecen medidas de higiene y sana distancia entre la población.

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro informa que, de acuerdo con el Comunicado Técnico nuevo Coronavirus en el mundo COVID-19, que emite la Secretaría de Salud Federal, con información al 24 de marzo se han reportado 372 mil 757 casos confirmados en 194 países.

Cuatro nuevos países, reportaron casos en las últimas 24 horas: Birmania, Belice, Dominica e Islas Turcas y Caicos. En México hasta el día de hoy se han confirmado 405 casos y cinco defunciones por COVID-19.

Medidas preventivas:

• Si no es necesario salir, quédese en casa • Mantenga sana distancia • Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón o con alcohol gel a 70% • Evite tocarse la cara, sobre todo ojos, nariz y boca • Desinfecte superficies de uso común, manijas, puertas, picaportes, barandales, escritorios, teléfonos, etc. • Utilice el estornudo de etiqueta • No escupa, si necesita hacerlo, hágalo en un pañuelo desechable, tírelo y lávese las manos

