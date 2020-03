Reaparece Ricardo Anaya Cortés ante coronavirus

Redacción

Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial, reapareció para demandar seriedad sobre la expansión del coronavirus en el mundo, así como para exigir hacer a un lado la politiquería y tomar acciones, como sociedad y gobierno, a fin de abordar esta pandemia y evitar mayores problemas en salud y economía.

Este virus no distingue entre mujeres y hombres, no reconoce códigos postales o ideologías, no son tiempos de política son tiempos de solidaridad», expresó en un vídeo compartido en sus redes sociales.