5 maneras de apoyar a empresas pequeñas durante la cuarentena

Una de las medidas adoptadas por ciudadanos en todo el mundo para frenar el contagio del COVID-19 es el aislamiento social, sin embargo, mientras algunas personas pueden trabajar desde casa sin que su economía se vea afectada, las pequeñas empresas locales comienzan a ver afectaciones en sus ingresos

Estas son 5 maneras en las que podrás apoyar a pequeñas empresas durante la cuarentena, las cuales ayudarán a mantener la economía local activa, sin poner en riesgo tu salud y la de tu familia:

1.- Si perteneces a algún grupo de vecinos, organícense mediante un chat para realizar las compras de manera simultánea, es decir, una sola persona será la encargada de realizar las compras de todos, minimizando de esta manera el riesgo de contagio. Además esta acción permitirá a tus vecinos más vulnerables (personas de la tercera edad, diabéticos y enfermos), permanecer en sus hogares.

2.- Realiza tus compras en negocios cercanos a tu hogar, como carnicerías, papelerías, fruterías y tienditas de la esquina. No olvides llevar una lista de compras para que no olvides nada (y no tengas que salir de nueva cuenta). Si hay más personas en el lugar en el que estás haciendo compras, procura guardar una distancia de por lo menos un metro.

3.- Pídeles sus teléfonos a vendedores cercanos, así antes de salir por tus compras podrás mandar un mensaje preguntando si tienen todo lo que necesitas o incluso puedes hacer tu pedido con una solo llamada para luego pasar a recogerlo. De esta manera reduces el tiempo que permaneces afuera.

4.- De igual manera puedes intercambiar servicios con tus vecinos o con otras personas de tu comunidad, esto mediante grupos de facebook o chats privados. Por ejemplo, un estilista puede intercambiar un corte de cabello con otra persona por una comida hecha en casa, o un maestro puede dar clases en línea a cambio de víveres, lo importante es ponerse de acuerdo y ser justos con los servicios intercambiados. Dile NO a las compras de pánico, racionaliza tus compras y así permitirás que todos tus vecinos puedan tener acceso a productos de limpieza necesarios para evitar la transmisión del virus. Además puedes comprar en negocios locales cercanos a tu hogar.

5.- Adquiere tus alimentos en pequeños restaurantes o comidas económicas, puedes pedir envío a domicilio o pasar a recoger tus alimentos. Si decides salir de tu hogar no olvides lavar de manera constante tus manos o utilizar gel antibacterial (con al menos 60% de alcohol), llevar cubrebocas y permanecer el menor tiempo posible afuera.