AICM, el contraste en las medidas de seguridad

El pasajero relata cómo el rigor que aplican países de Asia en sus aeropuertos desaparece en los aeropuertos a miles de kilómetros de distancia

Carlos Uriegas

Los controles para salir de China, ingresar a Corea del Sur, y pasar por Seúl son diametralmente opuestos a los que se pueden encontrar al arribar al Aeropuerto de la Ciudad de México, según lo que nos reveló Bertín García, queretano que ya está de regreso y que guarda una cuarentena voluntaria preventiva en su domicilio.

Pues para salir de China se requiere llenar una declaración de salud que te revisan antes de entrar a la zona de migración: https://mp.weixin.qq.com/s/OZFhA6Uxa5lb5fSFU8qmTw. Yo en mi caso salí de China hacia Seúl y para entrar a Corea se requiere llenar una aplicación del celular con tu declaración de salud para que te dejen entrar”, detalla el ingeniero García al mencionar que la aplicación se llama ‘self diagnosis’.

La aplicación solicita información con datos personales, pasaporte, número telefónico y una declaración de posibles síntomas.

“Ya en el aeropuerto primero revisan que la aplicación esté llena, después pasas a otro puesto donde te toman la temperatura, te revisan la garganta, verifican que tu teléfono esté disponible marcándote en ese mismo lugar –me imagino que para estar seguros de poder localizarte–, y como mi conexión tenía 22 horas de espera, reservé un hotel y les comenté eso; ellos marcaron al hotel para confirmar si yo tenía una reservación. Ya cuando pasé esas pruebas, me validaron mi entrada a Seúl”, comenta Bertín García.

Antes de subir al avión, ya no le pidieron documentos, pero le tomaron la temperatura una vez más.

Para tomar el avión de regreso, al entrar al aeropuerto de Seúl no me pidieron nada. Solo me tomaron la temperatura a la entrada de la zona de ‘departures’ y un pequeño cuestionario antes del filtro se seguridad. De ahí solo fue esperar el avión de Aeroméxico en la puerta correspondiente”, recuerda el ingeniero en mecatrónica.

“El avión no iba muy lleno y podíamos estar una persona por cada tres asientos aproximadamente; es decir, había espacio para ir separados entre pasajeros, y todos los pasajeros llevaban máscara o tapabocas al Igual que la tripulación. Los alimentos que nos sirvieron estaban cubiertos por una película plástica y sellados”, platica Bertín.

Durante el viaje, el ingeniero nacido en Peñamiller explicó que el vuelo se mantuvo normal y no percibió alguna revisión especial por parte de la tripulación de la aeronave.

“En teoría, la tripulación debería estar revisando que todos los pasajeros estuvieran bien descartando que alguno tuviera síntomas, pero pues no me di cuenta que se realizara algo especial o al menos no era notorio. Si alguno tuviera síntomas, la tripulación tendría que informar a personal del aeropuerto… me imagino que de la Secretaría de Salud o algo así… los cuales estaban a la salida del avión; ahí vi un par de personas”, detalla el ingeniero queretano.

Al aterrizar el avión en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX, Bertín García nos dijo que no le tomaron la temperatura de manera individual, a pesar de que el vuelo venía de Corea del Sur.

No se nos tomó la temperatura de manera personal. Creo que había una cámara termográfica o algo así, que toma la temperatura al paso de las personas, pero como no es algo que te detenga o sea muy llamativo, pues no se da cuenta uno al pasar. Ya en el aeropuerto de CDMX, la gente no traía mascarillas o tapabocas, todos andaban normal y hasta me sentía raro”, contrastando así el escenario vivido en Asia.

Al emprender el camino de regreso a Querétaro, Bertín tomó un camión de Primera Plus en la terminal aérea y regresó el fin de semana.

“Después tomé un camión de Primera Plus y venía lleno y todos los pasajeros no traían tapabocas, Creo que solo yo lo traía”, el rigor de Asia había quedado a miles de kilómetros de distancia.

La responsabilidad de Bertín García, a pesar de no tener ningún síntoma, decidió de manera voluntaria establecer una cuarentena personal en su domicilio, donde seguramente tendrá que realizar trabajo de oficina.

¿Tú entraste a cuarentena voluntaria ahora?

“Sí, es voluntaria porque por ahora no hay nada obligatorio. En donde estaba en China ya no había casos, así que considero que era un lugar seguro y con las reglas que tenían aún más. De hecho, allá todos los que llegaban tenían que estar 14 días en un hotel antes de poder ingresar a un lugar de trabajo o a un supermercado.

Por lo anterior, el riesgo que tengo es solo por el viaje, por lo cual esperaré 14 días en mi casa realizando ‘home office’”; con esto finalizó así un viaje que lo alejó de casa desde el 2 de enero.

– Para salir de China se requiere llenar una declaración de salud que revisan antes de entrar a la zona de migración.