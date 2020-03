En China les preocupan los extranjeros con coronavirus

Jaime Raigosa y Jorge Torres encuentran notables diferencias en la forma de enfrentar el coronavirus en China y en México

Carlos Uriegas

Para Jaime Raigosa y Jorge Torres, queretanos en China, causa sorpresa las medidas que se están tomando en México para enfrentar la Pandemia por COVID-19, y comentan que ahora en China hay preocupación por el regreso de extranjeros al país asiático.

La situación en Shangai se ve controlada, la mayoría de los comercios siguen abiertos , pero siguen los controles de temperatura para entrar a cualquier sitio y todos seguimos utilizando los cubre bocas. Ahora lo que empiezo a notar es que los chinos tienen un poco de miedo de los extranjeros, pues ahora los casos nuevos en China, de acuerdo a los números, viene de fuera”, explica Jaime Raigosa, ingeniero industrial.

Jorge Torres comentó que en China desde que empezó el brote viral siempre se tomaron medidas serias, sin esperar que la enfermedad fuera evolucionando.

A comparación d China, el resto de los países lo tomaron a la ligera, he escuchado que en México los controles no han sido estrictos y ahora que va comenzando en México, como inició en Italia o España que son casos fuertes, si no se toman medidas correctas desde el aeropuerto que es desde donde puede llegar vamos a tener graves problemas en México”, comentó el especialista en sistemas.

Jorge Torres está al tanto de los escasos controles en los aeropuertos de México por compañeros que han regresado China.

Compañeros que han regresado recientemente me comentaron que las medidas de seguridad no estaban siendo seguidas, no había autoridades del aeropuerto con cubre bocas y no habían revisiones de temperatura o de las condiciones físicas de las personas, algo importante porque la enfermedad se ha propagado en aeropuertos por los aviones y si no se toman las medidas el conde control el contagio será muy rápido”, dijo con preocupación Jorge Torres.

FOR