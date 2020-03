Blindaje de la economía ante crisis por COVID-19

Analistas urgen al Gobierno federal a corregir políticas sociales y proyectos estratégicos de infraestructura para evitar desplome de la economía

Carlos Perusquía

Para blindar a México del entorno económico mundial, que se encuentra afectado por la crisis del nuevo coronavirus (COVID-19), analistas urgieron al Gobierno federal a corregir las políticas públicas de programas sociales, así como los proyectos de infraestructura impulsados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En relación al Bajío, el analista económico Carlos López Jones les recomendó a las administraciones estatales de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco, examinar los rubros que tendrían mayor impacto por la situación global, como el turismo de negocios en la región.

Con la finalidad de aminorar el posible impacto económico del COVID-19 en las cinco entidades, López Jones sugirió reducir impuestos locales en el plazo de tres o cuatro meses, así como la posibilidad de otorgar una prórroga en el pago de algunos.

En términos económicos, yo creo que hay que revisar los impuestos estatales.

La economía de México entró en recesión en el 2019

Hacer una reunión de emergencia con el Cabildo, con el Congreso estatal; ver si no suspenderlos (los impuestos locales) durante los próximos 120 días –tres, cuatro, cinco meses–, por lo menos si retrasar el pago o no cobrar sanciones en caso de que se pague de manera extemporánea”, indicó Lopez Jones, quien señaló que si las empresas se quedan sin flujo de efectivo, no podrán pagar impuestos y el Gobierno “en lugar de ser apoyo, será carga”.

Por su parte, el analista económico Guillermo Barba puntualizó que, con la crisis del COVID-19, la recesión en la que se encontraba el país –demostrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el año pasado– puede agravarse aún más.

La realidad es que sí la hay (una recesión), porque hay una desaceleración. Incluso hay caída de la producción de bienes y servicio, lo cual califica como una recesión. Ya estábamos en recesión, ya estábamos mal y esta crisis nos llega en un momento en que vamos para peor”, declaró.

En 2019, la economía mexicana reportó 0.1 por ciento de retroceso, de acuerdo con el Inegi.

Ante crisis por coronavirus, exhortan a corregir política social

El analista Guillermo Barba aseguró que el entorno económico invita a replantear la forma en que el presidente Andrés Manuel López Obrador emplea el gasto en los programas de la Secretaría del Bienestar.

Independientemente del coronavirus y aunque se descubriera una cura definitiva para este, en opinión del especialista, los mercados financieros seguramente se recuperarían más rápido, pero las perspectivas de México se mantendrían negativas debido a las decisiones de la Federación.

El Gobierno sigue tomando malas decisiones y no las ha corregido. Sigue con un gasto deficitario que sigue empeorando las finanzas públicas. El gran talón de Aquiles de la economía nacional se llama Pemex y Pemex está en quiebra”.

Capital china, con economía a la baja: bartender en Beijing

El año pasado, la Administración federal transfirió casi 100 mil millones de pesos a la empresa productiva del estado.

Ese dinero que se está dedicando a Pemex, no sirvió para nada, porque las pérdidas de Pemex el año pasado se duplicaron. Hubo más de 300 mil millones de pesos en pérdidas para Pemex. Entonces eso es un grave error”

Destacó que si las calificadores evalúan negativamente a Petróleos Mexicanos una vez más, habrá mayores presiones en el tipo de cambio, inflación, tasas de interés y un agravamiento de la recesión.

Reiteró que “lo que debe hacer Gobierno es dejar de destinar dinero al gasto corriente, cada vez más compromisos, regalar dinero, becas y apoyos”.

El virus pone a prueba la maltrecha economía latinoamericana

EN EL BAJÍO

