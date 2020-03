Mujeres, Tren Maya y coronavirus: Kike Mireles

Las mujeres de todo el país nos dieron una lección en todos los sentidos el pasado 8 y 9 de marzo. Se organizaron, se unieron, alzaron la voz

Kike Mireles

De chile: Las mujeres de todo el país nos dieron una lección en todos los sentidos el pasado 8 y 9 de marzo. Se organizaron, se unieron, alzaron la voz, hartas por no sentirse seguras, el domingo pintaron el país de morado y el lunes lo dejaron desolado.

Al presidente no le gusta no ser el centro de atención y, en lugar de anunciar nuevas medidas para atender las demandas, prefiere desestimar una vez más el movimiento, asegurando que son los conservadores quienes están detrás. ¿Saben qué es lo peor?

El Washington Post menciona que la Presidencia ha pedido a medios disminuir cobertura de casos de violencia vs. las mujeres a cambio de futuros favores. En fin, no entiende que no entiende, pero estoy seguro que ellas le harán entender.

De mole: El Conacyt ocultó un informe elaborado por 30 científicos sobre los daños del Tren Maya. Este reporte iba a ser difundido antes de la chaficonsulta de la obra, pero el Gobierno decidió no hacerlo público. ¿Qué dice el informe?

Pues lo que ya sabíamos: El tren afectará 10 áreas naturales protegidas, destruirá mil 288 sitios arqueológicos, violentará los derechos de 146 mil indígenas y además los empleos que, dicen, que crearán, serán precarios y temporales; ahí está su honestidad valiente. Lloraron tanto por un lago y ni una lagrimita por la selva.

De pozole: En medio de la peor crisis de salud por el Insabi, desabasto de medicinas, medicamentos piratas y el coronavirus, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, sigue brillando por su ausencia ¿No sabían que teníamos secretario? Yo tampoco.

Quien ha tomado las riendas de todo este relajo ha sido el subsecretario López-Gatell, al que se le acusa de no dimensionar la gravedad de lo que pasa.

Para muestra, la invitación que realizó a las aerolíneas europeas de tomar a México como alternativa tras la suspensión de EUA de ingresar a su territorio. Le cuento que mejor los estados están tomando medidas más serias, porque en el Palacio Nacional el presidente dice que con el coronavirus no pasa nada y hasta pide que nos demos más abrazos.