Firman empresarios y académicos declaratoria del agua

La Comisión Estatal de Aguas (CEA) y 15 cámaras empresariales, gremiales y académicas firmaron la declaratoria de agua

Redacción

Esto luego del Foro de Agua 2019 realizado en noviembre pasado, que fue un espacio ciudadano para analizar la problemática y explorar alternativas de solución para la escasez, distribución, contaminación, tratamiento y reúso del agua.

Por ello, se declaró apremiante la necesidad de posicionar el tema del agua en el centro del debate público e impulsar el ejercicio de la planeación participativa, que aseguren el diseño de mejores políticas para la gestión integral, inteligente y sostenible del ciclo del agua y, con ello, se garantice el desarrollo sostenible del territorio, en favor de la calidad de vida de todos sus habitantes.

Derivado de ese foro propusieron al gobierno y a la sociedad las siguientes propuestas para hacer frente a la problemática del agua: elaborar un plan maestro del agua en Querétaro; impulsar una ley de agua de fácil entendimiento y aplicación; implementar las acciones necesarias para un acceso equitativo al agua; aprovechar el agua pluvial; impulsar un trabajo colegiado; implementar medidas más enérgicas contra autoridades, empresas y ciudadanos que incumplan la norma y provoquen desperdicio y/o contaminación del agua; por mencionar algunas.

El Vocal Ejecutivo de la CEA, Enrique Abedrop Rodríguez, recordó que derivado al crecimiento de la población, de no tomar las medidas necesarias, se estima que en 84 años se llegará al agua fósil y añadió que aunque es un derecho humano, no puede ser gratuita, pues no se cuida, y ello, podría llevar a la desgracia para las futuras generaciones.

