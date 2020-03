Ellas construyen el futuro (2/3)

Cuatro mujeres comparten sus vivencias con motivo del paro nacional realizado ayer con motivo de reclamar justicia para este sector de la población

Gonzalo Flores y Carlos Uriegas

XOCHITL APOYA DESDE SU LABOR

En el paro nacional del 9M, hubo mujeres que no detuvieron su actividad laboral.

En el caso de Xochitl De Luna, asegura que como apoya la manifestación y el movimiento que se ha dado en los últimos días en contra de la violencia hacia la mujer, pero a solicitud del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) donde trabaja como encuestadora para el Censo Nacional de Población 2020, es que tuvo que salir a las calles para continuar con las visitas a domicilios.

El Inegi se unió en apoyo al paro, pero nos pidió que trabajáramos, y si estábamos a favor del movimiento, podíamos utilizar una prenda morada o algún distintivo, en lo personal sí apoyo el movimiento y las manifestaciones contra la violencia, aunque no estoy a favor de que dentro de éstas se presenten actos de vandalismo, pues si se pide respeto creo que también hay que darlo», señaló.

Camina por las calles de El Pueblito, en el Municipio de Corregidora, para realizar sus encuentras diarias, que dijo, trabajan por metas de 25 o más visitas por encuestador, algo por lo que destaca, a las mujeres, no les fue posible sumarse al paro.

Sí es importante hacer reflexión, por tanta desaparición y muertes de mujeres en todo el país por lo que hay que hacer conciencia por esta situación», comentó.

Ellas construyen el futuro (1/3)

Dentro de su labor, para recoger la información para el Censo de la década, afirmó que ha sido positivo el recibimiento de los ciudadanos, que en algunos casos, le han ofrecido incluso pasar a su casa para hacer la encuesta, aunque cuentan con protolocos de atención y seguridad tanto para con ellos para con sus visitados.

Aunque lo ideal, dijo, sería que las mujeres no se vieran en la necesidad de hacer manifestaciones o paros para visibilizar la violencia que existe o ha existido a lo largo de la historia hacia la mujer, espera que todo esté movimiento de los últimos días sirva de forma positiva para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres.

Que salga algo positivo, que se contrarresten los números donde los hombres ganan más que las mujeres en los mismos trabajos, la violencia que en muchos casos no nos dábamos cuenta que la sufrimos como la violencia psicológica u otros tipos más allá de la violencia doméstica que siempre se ha sabido que existe y con todo esto que se vive pues ya se empieza a poner atención en ese tipo de cosas, patrones destructivos», añadió.

Xochitl, quien comenzó desde el lunes pasado con las visitas a domicilios, tiene esperanza en que se genere un cambio profundo en la sociedad después de este paro nacional, sin embargo, considera que no será una transformación social rápida.

Y mientras una gran proporción de mujeres en todo el estado y el país manifestaron su rechazo hacia la violencia de género mediante el cese de actividades que normalmente hacen, Xochitl junto a otras mujeres que no pudieron parar, en especial, las que son sustento de sus familias y que parar significa dejar de percibir un recurso que les es necesario, también resisten y apoyan a su manera.

ALEJANDRA VEGA, POR MUJERES BIEN CAPACITADAS

Cuando ya no sea necesario visibilizar la violencia hacia la mujer, cuando ya ni siquiera sea un tema que haya que estar difundiendo y se alcance la igualdad y el compañerismo en la sociedad, es cuando la vicepresidenta de Mujeres Empresarias de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Alejandra Vega Reyes, considera que se habrá dado un cambio profundo en nuestra sociedad.

Aunque es muy difícil, creo que cuando empecemos a notar que ya no sea un tema la mujer y el género, cuando todos nos veamos por igual y estemos trabajando como comunidad y compañerismo, cuando esto ya no se tenga que platicar y cuando ya no se tenga que hablar del tema creo que ya empezará a haber un cambio», destacó.

Desde su posición dentro del organismo nacional, también se ha encargado de reforzar el trabajo de las mujeres empresarias a través de foros, en vías de incrementar la participación y afiliación femenina al gremio de la construcción, e incluso, mencionó que a nivel local, en Querétaro, se llevan a cabo talleres enfocados en la perspectiva de género con las empresas constructoras y sus trabajadores con el fin de concientizar desde el respeto y evitar así el acoso de hombres que trabajan en construcciones hacia las mujeres.

-¿Cómo es ser mujer en 2020?

Creo que es un reto que se puede sobrellevar con mucha constancia y estando ciertamente bien capacitada.

-¿Has sido víctima de violencia alguna vez en tu vida y cómo lo afrontaste?

No, de chiquita cuando me regañaba mi mamá, pero no sé si eso cuente, pero violencia de género, afortunadamente no.

-¿Como mujer, cuáles son los mayores retos de tu profesión?

Las mujeres paran al mundo, conoce las huelgas que han realizado

Empezando porque sí la mayoría del gremio es del sexo masculino, creo que eso es un reto importante y sí creo que actualmente uno de los retos de las mujeres en todos los gremios y ámbitos es que sí debe saber de qué está hablando, es decir, que estén bien preparadas y capacitadas, porque sí es una realidad de que estas en un foro y el 80 por ciento son hombres y una mujer levanta la voz, pues todos te voltean a ver o te van a hablar, hechos que son muy intimidantes y por eso es importante de que las mujeres sepamos de que si queremos estar en el medio laboral sí tenemos que involucrarnos, saber mucho, para que nuestros comentarios y observaciones sean bien recibidas.

-¿Cuál es tu aportación contra la violencia hacia la mujer?

Es importante empezar en casa, estar siempre platicando con la familia y aunque todavía no hijos, pero es importante involucrar a todos, mujeres, hombres, todos los integrantes de mi familia de todas las edades pues es necesario poner este tema como sobremesa para estar concientizándonos sobre la importancia del respeto, ya seas mujer y hombre, de cualquier preferencia sexual, siempre poner primero el respeto para que ya cualquier tema de violencia no quepa, ya sea de género, preferencia sexual, creencia religiosa o preferencia política.

-¿Cuál es la reflexión más importante durante el paro nacional 9M?

Para mí es muy importante que las mujeres participen quedándose en casa sin ninguna actividad para que se dé cuenta la sociedad la importancia y el valor que tiene la participación de la mujer en la vida diaria en cualquier tipo de actividad.

ROMY ROJAS EMPODERA A LA MUJER

Romy Rojas construye día con día un camino hacia el empoderamiento de la mujer en el estado; la primera secretaria de desarrollo urbano y obras públicas en Querétaro condena la violencia contra la mujer, al tiempo que tiende puentes hacia el hombre, género que complementa el suyo al mezclar sus fortalezas.

La funcionaria de más alto rango en el gabinete estatal respalda la valoración de la mujer, pero aclara que no basta con realizar marchas o sumarse a paros para que se sienta lo que es vivir un día sin la mujer, la secretaria lo ve como una oportunidad de exigir y generar estrategias que perduren más allá del 8 y 9 de marzo.

Considero que las marchas son muy válidas, que se sienta lo que es estar un día sin la mujer, yo lo apoyo, pero es muy importante que vaya acompañada de una estrategia, no basta con decir —ni una más—, hay que tener muy claro qué es lo que exigimos al gobierno, hay que ver hacia adelante”, manifiesta la arquitecta Romy Rojas.

La responsabilidad es compartida entre gobierno y sociedad y para Romy el papel de la familia y la educación que de ella emane es fundamental para modificar y combatir una violencia que poco a poco se empieza a normalizar.

Romy Rojas no se considera una feminista en el sentido ultra, se decanta más por una educación en la que se fomente el respeto hacia la mujer y también hacia el hombre.

Debemos fomentar el respeto a la mujer y el respeto al hombre, yo no me considero feminista ultra, somos un complemento el hombre y la mujer, cada uno tiene sus fortalezas que se complementan”, nos comparte en una charla en su oficina de la calle de Madero.

Romy Rojas sabe que la misoginia existe en todas partes y en todos los niveles y la rechaza enérgicamente.

No tienes idea de cuántos misóginos encontramos, a todos los niveles, a veces se considera que los altos puestos no son para la mujer, que la mujer es más para puestos de promoción para “cosas bonitas”, como algo más ornamental, pero ser secretaria de obras públicas, sentarte ante un contratista y decirle que no estás de acuerdo, —hasta aquí llegaste—, o sentarte a negociar con tus compañeros de gabinete, no es fácil”, admite con sinceridad la arquitecta con dos maestrías en Canadá.

Romy Rojas afronta con seguridad el reto que le impone ser la única mujer en muchas reuniones de alto nivel o en negociaciones importantes y tiene claro el origen de esta fortaleza.

La ventaja que yo tengo es que crecí en una familia en que no había diferencia entre hombres y mujeres, todos éramos iguales, igual lavaban los platos mis hermanos que yo. La mujer en mi familia siempre ocupó un papel muy importante, ésa seguridad que yo tengo ha hecho que en una mesa en la que soy la única mujer tratando temas delicados, no distinga que soy la única mujer, y con esa seguridad expreso mis ideas”, revela quien está a cargo de las obras públicas del estado.

Queretanas unen su voz contra la violencia

Al mirar la foto del gobernador Pancho Domínguez que destaca en su despacho, le pregunto: ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que tengamos la foto de una mujer en las oficinas del estado?, sin pensarlo mucho responde: “poco, yo creo que estamos cerca, si no hemos tenido la foto de una gobernadora es porque hasta ahora es hemos tenido gobernadores muy capaces; creo que Pancho era la mejor opción y llegó a ser gobernador, yo creo que Pepe Calzada fue un extraordinario gobernador, creo que Paco Garrido fue un excelente gobernador, lo mismo que Ignacio Loyola y Enrique Burgos”, destaca la funcionaria con visión política, la cual ha adquirido rápidamente y lo demuestra.

Ahora la mujer está mucho más preparada, pero para estar a esos niveles de la política no basta con la capacidad, hay que adquirir el colmillo de la política, uno largo que deje un surco por donde vas caminando, entrarle a la política es todo un arte, es una combinación de capacidad y el arte de hacer política, pero yo creo que no falta mucho para que veamos la foto de una gobernadora en todas las oficinas”, sentencia Romy Rojas.

¿Y cómo va su colmillo? “Está creciendo a pasos agigantados, más rápido de lo que yo quisiera, aunque por ahora yo no tengo interés en estos momentos de entrar en ese mundo de la política, soy una apasionada de la obra pública, en donde hago política todos los días; soy la urbanista con mayor trayectoria en Querétaro y técnica ejecutora de obra pública”, por lo que no desvía la atención de sus sueños en ese sentido.

Queda claro que es más de concretar, de construir la pared donde estará la foto, más que ser la foto que cuelgue en la pared.

Claro que tengo aspiraciones importantes, pero no sólo en la política. Yo estoy aquí porque mucha gente ha confiado en mí desde que estaba muy jovencita para puestos muy importantes, pero tengo aspiraciones en materia de desarrollo urbano a nivel nacional e internacional, no sólo en política la vara de la mujer puede quedar muy alta, sin afectar tanto tu vida y tu paz emocional”, equilibrio que está sustentado por su familia y la espiritualidad que le brinda la meditación, al cultivar corazón y mente.

AMIP.