La bici me brinda seguridad: Mariana Ayala

La ciclista Mariana Ayala compartió su postura sobre los acontecimientos del 8 y 9 de marzo. Contó parte de la violencia de la que ha sido víctima

Carlos Uriegas

Mariana Ayala es una mujer inteligente, combativa y consciente del entorno en el que habita; un ambiente sano en apariencia, que no está ajeno a la violencia, que en a bici se percibe más seguro.

En bici yo me siento mucho más segura que caminando. Cuando camino, no pasa más de un minuto en que sientas la mirada de un hombre, que alguno te diga algo o que otro pase cerquita de ti. En la bici tengo la seguridad para moverme, todo lo hago cerca, soy afortunada de poder moverme en bicicleta”, explica Mariana, una de las primeras impulsoras del ciclismo urbano en Querétaro.

Mariana tiene claro lo que sucedió el ayer y lo que sucederá hoy, 9 de marzo. Al cuestionarle sobre las expectativas para los días posteriores, reflexiona y analiza las posibles consecuencias de la marcha y del paro nacional.

“Ahora la energía está centrada en lo que pasará el 8 y 9 de marzo, puesto que tenemos que hacernos invisibles ante lo visible y hacernos escuchar en el silencio en el que llevamos muchos años”, reflexiona Mariana.

La joven ciclista se considera parte de las estadísticas de mujeres violentadas psicológica y físicamente.

Yo me considero un número más en las estadísticas de mujeres violentadas, como pareja y en mi área de trabajo, entre las asociaciones civiles. Me costó mucho trabajo, como mujer, en los colectivos de ciclistas. Sentía que se me cuestionaba más por ser mujer que por mis capacidades, yo me preparé mucho en el tema del ciclismo urbano y buscaba dar alternativas y propuestas (…) Recuerdo una vez que un hombre de otro colectivo, cuando yo estaba con un chico, me dijo: —hasta que te conseguiste un buen hombre— y realmente no era para nada un buen hombre, pero era como si me dijera que yo no era nada hasta que me conseguí un hombre”, recuerda la integrante más joven de la Unión de Ciclistas de Querétaro en aquel momento.

El miedo paraliza

A la violencia de género que sufrió Mariana, se suman las agresiones psicológicas y físicas por sus parejas.

Fui violentada muchas veces, y por varias parejas. Yo he padecido desde violencia psicológica, hasta los golpes. Cuando me golpearon, no denuncié pero sí me sirvió para darme cuenta de lo que ya no quiero en mi vida, lo que no voy a volver aceptar en mi vida”, revela Mariana quien, además de su actividad ciclista, cuenta con una panadería en la Calle de Madero, en el Centro de Querétaro.

“Mis vecinas escuchaban y no hacían nada. Una vez que me golpearon y, creo que estuve cerca de morir, y nadie hacía nada. Es el mismo miedo a no hablar, a no ayudar al que está a lado lo que te paraliza. Recuerdo que, cuando estaba con él, yo me alejé de todo mundo. Sólo estaba con él y me empezó a controlar. Cuando dos personas vieron la situación, me salí de la situación, más por pena, que por la agresión, los golpes o la falta de dinero, ya que él era flojo y no trabajaba y mi dinero no alcanzaba”.

Mariana espera que en esta marcha sí mueva a más mujeres, debido a que considera que en Querétaro muchas veces la gente no participa.

“En nuestro estado, desgraciadamente no ha pasado nada después. Me va a dar mucho gusto ver que el domingo no somos los 100 de siempre, que somos una gran marcha. Ahora creo que la difusión se está viendo más evidente, lo que pasa con las mujeres”.

“Yo deseó que mi mamá se una, generar una consciencia colectiva, no sólo con las jóvenes, también con las mujeres adultas, que acepten los nuevos roles, los cambios y que levantemos la mirada”.

