Ellas construyen el futuro

Mujeres de distintos ámbitos difunden su perspectiva de las necesidades que deben ser atendidas por los gobiernos a este sector de la población

Alhelí Lara/Carlos Uriegas/ Carlos Perusquía

Lorena Jiménez exhorta reflexión.

“Necesitamos que los hombres reflexionen todavía más. No es que todos los hombres violentan a las mujeres, pero todas las mujeres hemos sido violentadas por un hombre”, señaló Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro, respecto al paro nacional que realizan hoy este grupo de la población en el país.

La empresaria destacó que el 9 de marzo es un espacio para declarar que las mujeres requieren las mismas oportunidades que han tenido los hombres, así como puntualizar que se deje de minimizar el impacto que tienen en México.

Es lo que queremos realmente provocar con el paro. ¿Qué pasaría en un país donde no hubiera mujeres trabajando? Somos 51 por ciento de la población mexicana y, aunque no parezca, trabajamos todavía más que los hombres. Mucho de ese trabajo ni siquiera está remunerado”.

Asimismo, reiteró que es esencial que los padres dialoguen y reflexionen con sus hijas y esposas sobre este día. Igualmente, exhortó a los líderes de empresas que abran un espacio con su plantilla laboral para conversar sobre la violencia contra la mujer y comiencen a comprender la influencia e impacto de estos temas en la sociedad.

Están matando mujeres todos los días. Hay mujeres que ni siquiera estamos conscientes ni de su nombre, historia, ni de su familia y eso pasa todos los días. Hay que visibilizar un delito que está está creciendo todo el tiempo, donde la última parte del delito es el homicidio”, comentó Jiménez Salcedo.

Alhelí Lara exige ¡Basta!

No, gobernantes. No. No se molesten, ni se sientan agraviados por un movimiento que en su origen trae el dolor, el temor, las lágrimas y la desgracia de millones de mujeres que, día con día, experimentan la violencia en cualquiera de sus formas, incluso, en su más cruel expresión: el feminicidio.

Leo con rabia, por ejemplo, un tuit de Martí Batres haciendo mención de una ‘derecha feminista’, a políticos sumados al reclamo de justicia al mismo tiempo que, en sus redes, presumen eventos de apoyo donde ellos son el centro de atención, o qué decir de las entidades que ocultan cifras para evitar alerta de género. También recuerdo ese político poblano con marcado gusto por las niñas.

No. No se sientan ofendidos, la omisión es violencia. El no reconocimiento a un reclamo generalizado es violencia. El temor a una impartición de justicia para el que más dinero o poder tiene, es violencia. Les aseguro, señores gobernantes, que las cifras que llegan a sus escritorios no reflejan lo que vive una mujer hoy en día. Sí, hoy en pleno 2020.

Somos violentadas en el hogar, en los contenidos informativos, al poner un pie fuera de nuestras casas, en el transporte, en la calle, en los trabajos. No conozco a una mujer que no se sienta vulnerable, solo por su género.

Quizá no todo es culpa del Gobierno, porque no lo es. El machismo es histórico y en materia de educación, aún nos falta un largo camino por recorrer, aunque ¿saben de qué sí son responsables? De abonar a un país seguro para sus mujeres, donde exista un auténtico acceso a la justicia, donde el agresor sea castigado, aunque sea millonario, aunque sea su propio familiar.

Alto a la violencia, no más desapariciones, no más violaciones, no al acoso sexual, no a la trata de mujeres para ‘recreación masculina’ (¿saben que al contratar estos servicios son cómplices de este delito?), no al ataque contra nuestras niñas. Lo cual, por cierto, es aberrante.

No culpen a la derecha, a la izquierda, a grupos operados por Felipe Calderón, a mujeres que buscan desestabilizar al Gobierno, a chairos, a fifís. Hoy, como mujeres decimos ¡basta! Hoy, México hace historia.

Eva, reconocimiento en el hogar

Eva Yazmín Ávila Morales es madre de dos pequeños de 4 y 7 años, quien se dedica exclusivamente al hogar, una de las actividades de mayor demanda para las mujeres, pero que no recibe una remuneración económica al realizarla, algo que ella no considera indispensable, pero sí cree que es necesario el reconocimiento a la labor que realiza.

Con 33 años de edad, disfruta de sus tareas en el hogar y entre sus propósitos se encuentra brindar una buena educación a sus pequeños, niño y niña, pues cree que es necesario fomentar un equilibrio desde el núcleo principal, la familia, como una forma de generar valores con los que se pueda combatir la degradación social que se vive en la actualidad y que deriva en la violencia hacia la mujer.

-¿Cómo es ser mujer en 2020?; Las mujeres en 2020 somos libres de demostrartar que tenemos la capacidad de lograr lo que queremos y que estamos dispuestas a luchar por nuestros derechos, refrendar que somos un pilar importante de la sociedad más allá de ser un mayor porcentaje de población, ser mujer en la actualidad es reconocernos libres para actuar y decidir conforme a nuestros, derechos, intereses y deseos.

-¿Has sido víctima de violencia alguna vez en tu vida?; Sí he sufrido violencia en diferentes lugares, en la calle o en el camión, es donde estamos más vulnerables, y aunque cueste reconocerlo, lamentablemente sí he vivido esta parte.

-¿Cómo lo afrontaste? Enfrentando al atacante, exhibiéndolo y gritando que me respetara, pero lo malo es que nadie de los que iba me ayudó y solo se quedaron viendo.

-¿Como mujer, cuáles son los mayores retos de tu profesión? Soy ama de casa, para una mujer que se dedica a esto el mayor reto que tenemos es que se nos reconozca que nosotras realizamos actividades importantes y que es como un trabajo, incluso de más horas que un trabajo remunerado, ya que muchas mujeres nos dedicamos a esto, somos las primeras que nos despertamos, a veces las últimas en irse a descansar, se preparan alimentos, se alistan a los niños, se llevan a la escuela, se hacen tareas con ellos, en fin, hay hogares que sin nosotras no funcionarían.

-¿Cuál es tu aportación contra la violencia hacia la mujer? Mi aportación es respetar y difundir la información correcta de que es el feminismo, por que mucha gente tiene la idea equivocada y critican sin saber, además de que otra de las cosas en las que me interesa aportar es en formar a mis hijos con principios y valores que en su vida les sirvan para que construyan desde otras perspectivas.

-¿Qué es lo que consideras necesario para lograr una sociedad sin ésta problemática? Entender que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos. Respetarnos entre todos y respetar nuestra diferencias.

-¿Cuando consideras que sabremos que ya hay un cambio profundo en la sociedad? Esta es una pregunta complicada, yo creo que nos daremos cuenta cuando baje el número de feminicidios y se vea que todos nos respetamos como iguales, que no tengamos que salir a marchar para que los hombres se den cuenta, cuando la violencia hacia la mujer no sea un tema de todos los días.

Aurora Vizcaíno, diálogo desde la empatía

Desde el arte, específicamente a través de la pintura, también se construyen discursos disruptivos que buscan reflexionar y replantear el concepto de la masculinidad desde perspectivas femeninas, como el que Aurora Vizcaíno Ruiz ha plasmado en la serie de ocho retratos al óleo denominada ‘Invisible Sintagma’, exposición que permanecerá hasta el 29 de marzo en exhibición en el Museo de la Ciudad.

Para el desarrollo de este trabajo, la artista y también periodista en Radio y TV Querétaro, accedió a una beca del Programa de Estímulos para la Creación y el Desarrollo Artístico (PECDA) en 2018, por lo que ‘Invisible sintagma: alegoría sobre la masculinidad’ nació a partir de los movimientos como ‘#MeToo’, los casos de violencia en todo el país y esa desconfianza que se surgió hacia el género masculino.

-¿Cómo es ser mujer en 2020?

Creo que ser mujer ya implica muchos significados, ya no sólo uno, el tradicional que es la mujer que desempeñaba un rol de quedarse en casa, parir y la heteronorma, afortunadamente este significado se va ampliando y más a la decisión que tenemos de cómo queremos ser, porque a pesar de los contextos que pueden ser un poco determinantes para poder entender el ser mujer y sociabilizar el ser mujer, pues ya existe la posibilidad de tener guías en contenidos mediáticos y audiovisuales de la representación distinta de la mujer o los diferentes roles de mujer en todo el mundo gracias a Internet, los significados sobre ser mujer se van ampliando, lo cual no quiere decir que ya esté resuelto el asunto sobre lo que decida ser cada una, en todo lo que la autodetermina como creyente, practicante de alguna disciplina, como trabajadora, colo mujer que decide quedarse en casa, en preferencias sexuales, por lo que todavía se debe trabajar en esa conciencia del ser mujer.

-¿Has sido víctima de violencia alguna vez en tu vida?

Sí, violencia de cuando te acosan en la calle, violencia de cuando te tratan de hacer menos, violencia cuando te comparan, violencia física también, es complejo porque son temas de los que una no quisiera hablar mucho pero evidentemente sí he sido víctima de violencia.

-¿Como mujer, cuáles son los mayores retos de tu profesión?

Creo que el factor de ser joven influye en la experiencia, porque entiendo que las mujeres que han tenido la experiencia en medios han tenido que luchar o marcar un parte aguas, intervenir en una profesión copada por hombres y como mujer joven en medios tengo esta obligación de acumular experiencia, de entender los cambios en medios que han existido y el explorar algunas narrativas que tengan que ver con el desenvolvimiento de las mujeres en la sociedad, entonces, podemos decir que es necesario hacer un esfuerzo por proyectar a otras mujeres y buscar narrativas diferentes de las que ya se han hecho de forma tradicional y también tener experiencia y lograr que la experiencia que otras personas han tenido al desenvolverse en medios durante muchos años yo también la posea, aunque es algo complicado por las brechas generacionales y eso también tiene que ver con la percepción de algunos gentes que trabajan en medios sobre las mujeres jóvenes y también es lidiar con eso, el no dejarte de que te diga algún señor que por ser guapa y no hace si trabajo bien, o quienes al saludarte se aprovechan o te quieren dar chamba porque creen que eres inexperta y ser un adorno en su redacción.

-¿Cuál es tu aportación contra la violencia hacia la mujer?

Es lo que hago en el trabajo y también ir a los espacios para discutir de manera empática sobre los principales problemas que nos atraviesan, hacer mayor conciencia sobre eso y también con lo que quiero hacer artísticamente hablando, pues quiero realizar algunas exploraciones sobre estas brechas de género desde el arte, entre otras cosas que quiero hacer, explorar narrativas donde se pueda hablar de la inequidad de género y proponer, así como en las notas del día y reportajes que hago, eso es lo que me interesa.

-¿Qué es lo que consideras necesario para lograr una sociedad sin ésta problemática?

Fundamentalmente la educación y mucha empatía, porque entiendo que ni una mujer ni un hombre van a estar dentro de la piel de otro hombre o mujer, y lo mismo para las mujeres y hombres trans, por lo que podemos tratar de enetenderlo por medio de la empatía y a partir de informarnos sobre su realidad, por lo que creo que es muy importante que como personas estamos también obligados a pensar en toda la diversidad de culturas, cultos, demostraciones de género, preferencias sexuales o preferencias hacia cualquier tipo de labor o actividad recreativa o física, estamos en un mundo super plural y eso también nos obliga a pensar en qué si yo fuera la iotra persona, como me gustaría ser tratado.

-¿Cuando consideras que sabremos que ya hay un cambio profundo en la sociedad?

Creo que ya podemos ver algunos cambios, pero no de forma total, esto lo sabremos cuando tengamos la curiosidad de saber lo que pasaba antes, por ejemplo, veo que hay mujeres jóvenes que ya no tienen miedo de autodenominarse feministas, cuando en otra generación de mujeres todavía existe esta distancia para denominarse como tales aunque piensan de una manera feminista, entonces, ahí hay cambios que han sido positivos y en ese sentido hay quienes vemos que hay cambios como también existen los que dicen que todo sigue igual, pero en la medida que sigamos informándonos y honrando todo eso que nos ha hecho tener un mejor acceso a cosas que antes eran vedadas, podemos decir que estamos hablando de cambios positivos y podemos decir que seguimos abonando en ello.

