Unión Campesina denuncia extorsión y retención de vehículos americanos

La Unión Campesina Democrática (UCD) denuncia extorsiones por parte de la policía municipal y estatal quienes retienen sus unidades por no traer licencia del estado de Querétaro

Lorena Rudo / Violeta Rodríguez

Integrantes de la Unión Campesina Democrática (UCD) se manifestaron en el Centro Cívico para denunciar presuntas extorsiones realizadas a los agremiados por parte de la Policía Estatal y Municipal de Querétaro.

En su manifestación pacífica refieren que los vehículos americanos propiedad de sus agremiados, son detenidos por policías quienes los extorsionan para que no los envíen al corralón por ser vehículos americanos, además de amenazarlos de que al no contar con licencias del estado de Querétaro, no pueden circular en la ciudad.

Al respecto Francisco Ramírez Loeza, coordinador regional en los municipios de Apaseo el Alto y Apaseo el Grande, Guanajuato, refiere que hace ocho días detuvieron a un compañero a quien le exigieron tarjeta de circulación y placas del estado, sin embargo, al ser un vehículo americano este no cuenta con esos requerimientos, es ahí cuando los amenazan de que les retirarán la unidad o bien les piden ‘moches’ para dejarlos ir.

“Hay retenes en todos lados y la gente de Apaseo el Alto y Apaseo el Grande llega a Querétaro de compras o a pasear y les dicen que la licencia de Guanajuato no tiene validez aquí en Querétaro”, dice.

Consideran que las autoridades no están facultadas para detener un vehículo americano, además de que las multas que aplican al retener una unidad van de los 6 mil a 8 mil pesos.

“Si en verdad quisieran detener los vehículos americanos es en la frontera donde deben poner el freno, no aquí”, refirió Ramírez Loeza.

La UCD tiene presencia y participación en gran parte del país y está constituido por ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios de negocios y jornaleros agrícolas.