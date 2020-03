Querétaro se ubica en décimo sitio de la tabla nacional, con un incremento en la percepción de corrupción

Gonzalo Flores

Dentro de la edición 2020 del estudio ‘El Sistema Nacional Anticorrupción y el quehacer de los Órganos Internos de Control 2020’ que publica el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), se indica que en Querétaro 43.1 por ciento de personas consideró en 2017 a la corrupción como uno de los problemas más importantes para el estado, colocándose como la segunda entidad con menor porcentaje de percepción, sólo por detrás de Yucatán (43.0 por ciento).

En Sinaloa se registró 65 por ciento de la población (la mayor proporción del país) que consideró en 2017 a la corrupción como uno de los problemas más importantes para el estado o Quintana Roo, que entre 2013 y 2017 tuvo el mayor incremento en el porcentaje de personas que considera a la corrupción como uno de los tres problemas más importantes al pasar de 45.3 a 61.4 por ciento. La media nacional se registra en 56.7 por ciento.

El estudio publicado este año, analiza las cifras acumuladas entre 2013 y 2017 en todo el país y divide sus resultados en tres capítulos.

La percepción de la corrupción como un problema público», «Sistema Nacional Anticorrupción» y «Los Órganos Internos de Control».

Todos los estados, con excepción de Puebla, tuvieron un incremento en el número absoluto de víctimas de corrupción, siendo los estados de Guerrero y Sonora los que presentaron el mayor aumento; lo anterior también significó un incremento en la prevalencia que pasó de 5.7 y 5.1 en 2013 a 14.3 y 15.2, respectivamente en 2017.

Acabar con la corrupción, lo principal en mi gobierno: López Obrador

En Puebla, la prevalencia de corrupción se redujo, al pasar de 11.1 por ciento en 2013 a 9.6 por ciento en 2017.

En el caso de Querétaro, se ubica en décimo sitio de la tabla nacional, con un incremento en la percepción de corrupción que pasó de 2013 con 7.4 por ciento, a 11.8 por ciento en 2015 y 13.1 por ciento en 2017, de acuerdo con el documento.

Se destaca que para 2017, 24 entidades, Querétaro incluido, contemplaron dentro de sus ejes de política las materias anticorrupción y/o control interno, cinco estados no consideraron en sus planes estos temas o ejes (Colima, Guanajuato, Michoacán de Ocampo, Nuevo León y Yucatán), mientras que en tres entidades no se pudo realizar el análisis debido a que el Plan Estatal de Desarrollo se encontraba en proceso de integración (Nayarit), o no se contaba con plan al momento de recopilación de la información (Campeche y Coahuila de Zaragoza).

En lo que respecta a la implementación del esquema del Sistema Nacional Anticorrupción en los poderes legislativos y judiciales de los estados, el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2018 (CNPLE 2018) registró que al cierre de 2017, 10 Congresos Estatales implementaron totalmente el esquema de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en sus procesos de trabajo relacionados con temas anticorrupción, 12 lo hicieron de manera parcial como Querétaro, y 10 no lo habían implementado.

Para el tercer capítulo, sobre los Órganos Internos de Control, Querétaro presentó 132 trabajadores dentro de este órgano, lo que genera una tasa de 3.33 por ciento de personal adscrito a OIC por cada mil servidores públicos.

De acuerdo con la información disponible al cierre de 2017, a nivel nacional, los Órganos Internos de Control u homólogos, en los distintos ámbitos y poderes, recibieron un total de 98mil 827 quejas o denuncias.

A nivel federal, la cifra fue de 26 mil 401 en el Poder Ejecutivo y 888 en el Poder Judicial; mientras que los ejecutivos estatales recibieron 65 mil 560 quejas y denuncias, y en los órganos jurisdiccionales estatales se registraron un total de 5 mil 978, resultando una tasa de quejas y denuncias por cada mil servidores públicos mayor en el ámbito estatal que en el federal, sobre todo en los tribunales de justicia estatales, cuya tasa fue de 97.3 en 2017, casi cinco veces más que lo observado en el ámbito de justicia federal, y con una tendencia a la alza desde 2015.

A nivel federal en 2017, en la Administración Pública Federal (APF) el número de quejas y denuncias recibidas por los OIC representó una tasa 15.6 quejas por cada mil servidores públicos, mientras que en el Poder Judicial Federal la tasa fue de 19.5 quejas por cada mil empleados, observándose en este último caso un aumento de 45 por ciento o de seis puntos respecto a 2016.

Investigan al expresidente Peña Nieto por corrupción

Entre 2015 y 2017, 18 tribunales de justicia estatales tuvieron un incremento en su tasa de quejas y denuncias; en 11 entidades (Oaxaca, Guanajuato, Chiapas, Colima, Michoacán de Ocampo, Querétaro, Ciudad de México, Yucatán, Durango, Quintana Roo y Sinaloa) se observó una reducción de la tasa, y tres entidades no presentaron ningún cambio (Aguascalientes, Puebla y Zacatecas).

En ese sentido, Querétaro presentó en 2017 una tasa de 39.1 de quejas denuncias por cada mil servidores públicos del poder Ejecutivo. En el caso del poder Judicial, la entidad presentó una tasa de 62.5 quejas y denuncias por cada mil servidores públicos.

Dentro del comparativo de la tasa de servidores públicos sancionados en administraciones públicas estatales por entidad federativa, en Querétaro, de 2015 a 2017 se presentó una disminución de 6.31 a 1.89 servidores sancionados por cada mil servidores públicos.

12 entidades, entre ellas Querétaro, implementaron de manera parcial el esquema de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

AMIP.