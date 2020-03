Usuarios demandan transporte paralelo a las vías en Av. El Ferrocarril

Carlos Uriegas

Ante la necesidad de reducir tiempos de espera y traslado para acudir a los centros de trabajo o escuelas, usuarios que viven en las inmediaciones a las vías del tren en el tramo que comprende de la avenida Emeterio González a la avenida El Ferrocarril, entre Hércules y La Cañada, demandan un transporte público confinado.

En un recorrido realizado por esta casa editorial, ciudadanos aseguraron que el transporte público que circula por avenida Emeterio González con dirección a la Cañada “es caro, impuntual y de mala calidad”.

Es necesario que haya más transporte. No alcanza la gente a subir, sobre todo en las mañanas ya que vienen bien llenos desde La Cañada y pues ya no se paran. Además vienen juntos y no se ponen de acuerdo con el tiempo”, comentó el señor Apolinar Cruz, con más de 30 años viviendo en la colonia 2 de Abril en Hércules.