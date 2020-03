Transporte pesado podrá registrarse en municipio para circular en la 57

La ley busca que todos los camiones pesados utilicen las vías alternas como el libramiento surponiente y el libramiento noreste, y solo puedan pasar por la carretera México-Querétaro de 10 de la noche a 5 de la mañana

A partir de la publicación de nuevo reglamento de movilidad en el municipio, las empresas podrán registrar a sus flotillas de camiones de carga ante la secretaría de movilidad capitalina, para acreditar que su destino o maniobras corresponden a vialidades municipales.

Y es que con este registro podrán circular a lo largo del día, a excepción de las ventanas restrictivas de 6:30 a 9:00 de la mañana y 5:30 a 8:30 de la noche; de lo contrario podrían ser sancionados.

La ley busca que todos los camiones que sean de largo itinerario utilicen las vías alternas como el libramiento surponiente y el libramiento noreste, y solo puedan pasar por la carretera México-Querétaro de 10 de la noche a 5 de la mañana.

Las sanciones para quienes no respeten los horarios restrictivos en vías municipales van desde los 5 mil a 6 mil 800 pesos; y en caso de ser camiones de largo itinerario sin estar registrados ante el municipio, irán desde los ocho mil 600 a los 10 mil 400 pesos.

Alerta Canacintra por inseguridad en libramiento Palmillas – Apaseo

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Querétaro, Jorge Rivadeneyra, exhortó a las autoridades federales a reforzar la seguridad en el libramiento Palmillas-Apaseo, donde aseguró que se han vivido situaciones de extorsión.

Lo anterior, tras señalar que ese es el principal motivo por el que algunos transportistas no utilizan esta vía, y deciden entrar a la zona urbana de Querétaro. “Ha habido extorsión, no hemos detectado que lo haga la autoridad, pero parecería que es una tierra de nadie; parecería que no está siendo atendido correctamente”, dijo.

No habrá prórroga para restricción de transporte pesado

Por lo anterior, señaló que de mejorarse y enviar el tráfico pesado a esa zona, se desahogaría el paso de camiones por la capital.

Quadratin