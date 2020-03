Frida Guerrera denuncia ataques por pedir espacio al Presidente

“Yo no represento a nadie más, más que a las familias de las víctimas que necesitan justicia”, afirmó la activista Frida Guerrera, al enfrentar una vez más al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, la mujer que ha encabezado la lucha por la justicia de las víctimas de feminicidio, alzó la voz tras los señalamientos del reportero Marco Antonio Olvera sobre los fondos económicos de su activismo.

“Desgraciadamente son decenas de bots, amenazas de muerte y uno de sus puntos en su decálogo, es que está en contra de la violencia contra las mujeres”, dijo Frida Guerrera en el Salón Tesorería.

La activista urgió al Presidente, a que él como Jefe del Poder Ejecutivo, de un día por semana al tema de la equidad de género así como se da un espacio para atender otros temas como la seguridad, salud y economía.

“Como usted dice Presidente, yo a las pruebas me remito para que vean como vivo, vengo para preguntarle sobre el tema del feminicidio, y pedirle que nos dé una día a la semana, para hablar del tema de género para preguntarle de esos puntos que se dejaron en la mesa el 21 de febrero”, solicitó.

Frida Guerrera reprochó los ataques del reportero, que se suman a una serie de agresiones personales y vía redes sociales que ha padecido desde que acudió por primera vez al Palacio Nacional para exigir a López Obrador que se le atendiera.

Y tras la bochornosa pregunta de Marco Olvera, (quien pidió una investigación de la UIF contra mujeres en particular por estar “financiadas” por alguien-un hombre, obvioooo, @Fridaguerrera lo interpela. ¡Qué vergüenza! https://t.co/1p4VLbfvRg

“Se lo pido para no desentonar, y no incomodar, sobre el tema de género que no es atacarlo, porque creo en usted y creo que puede hacerlo diferente”, apuntó.

“No se vale que nos están poniendo en la mira de ataques sin fundamento… desde Presidencia los ataques los sufrimos desde el 14 de febrero, los padecí casi todos los días, por el simple hecho de venirle a decir a usted lo que vine a comentar, y aclaro mi postura, yo no hago marchas ni encapuchadas”, comentó