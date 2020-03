Presenta Morena iniciativa de ley contra desapariciones forzadas

El diputado Néstor Domínguez busca homologar la coordinación de autoridades en materia de personas no localizadas en Querétaro

Carlos Uriegas

El diputado Néstor Domínguez Luna presentó una iniciativa para promover la Ley de Desaparición Forzada de personas no localizadas en Querétaro.

El legislador por Morena explicó que el objetivo de la iniciativa es establecer las competencias y la forma de coordinación entre las distintas autoridades de gobierno “para buscar, localizar a personas desaparecidas, investigar los hechos, prevenir, sancionar y erradicarlos delitos en materia de desaparición forzada”, informó el legislador en conferencia prensa.

Lo que se pretende también, reveló el diputado, es homologar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas aprobada el 12 de octubre de 2017 con la publicada en el Periódico Oficial de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” aprobada el 6 de junio de 2014.

El diputado destacó los puntos de su iniciativa:

1.- Establecer la distribución de competencias y forma de coordinación entre las autoridades Estatales y Municipales, para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, así como esclarecer los hechos. Además de prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. 2.- Crear el Mecanismo Estatal de Búsqueda de Personas. 3.- Institucionalizar la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Querétaro. 4.- Garantizar el acceso a la atención, asistencia y protección integral de las personas desaparecidas o no localizadas y de sus familias. 5.- Crear el Registro Estatal de Personas Desaparecidas o No Localizadas.