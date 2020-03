Actualizarán estaciones medidoras de contaminantes

Khalid Osorio

Existe un proyecto para actualizar las estaciones de medición de contaminantes, actualmente solo dos unidades pueden realizar registros de partículas PM10, una de ellas es la ubicada en Carrillo Puerto, lugar en donde el número de emisiones presentó niveles altos en las últimas semanas. En entrevista con Marco Antonio del Prete, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), mencionó que ya se tiene un proyecto y un monto, pero no reveló a cuanto asciende la cifra, pues podría comprometer el proceso de licitación, indicó el funcionario.

No se tienen fechas precisas para actualizar las estaciones que no miden este tipo de contaminantes, el funcionario comentó que están a la espera de que los equipos se encuentren disponibles para comenzar el proceso de adquisición.

El presupuesto no está definido porque falta hacer la licitación y en ese sentido no podemos hablar de montos o precios”, explicó Marco del Prete.

En la entidad existen siete estaciones de medición de la calidad del aire y todas serán actualizadas con los analizadores de gases para homologar las mediciones y de ser posible, se prevé adquirir un par de estaciones de monitoreo adicionales parta tener disponibilidad permanente en las mediciones o cubrir áreas adicionales.

Marco del Prete indicó que existen estimaciones que el Centro Estatal de Monitoreo de la Calidad del Aire en Querétaro para conocer la cantidad de partículas contaminantes, aunque dijo, no son tan precisas como las que realizan las estaciones de monitoreo.

Sobre la alta concentración de contaminantes en la zona de Carrillo Puerto, mencionó que se realizan de manera constante acciones que inciden en disminuir las partículas PM10, las cuales son generadas principalmente por actividades industriales y económicas.

Las acciones que se han hecho han incidido, no definitivamente, pero seguiremos trabajando para controlar la emisión de partículas en esta zona, que no necesariamente pueden ser provocadas en la delegación Carrillo Puerto, entendamos que las fuentes emisoras no siempre están en la misma zona”, expresó el titular de la Sedesu».