Usuarios de Unidad de Riego en Santillán ofrecen su versión

Usuarios de la mesa directiva se reunieron con esta casa editorial con el propósito de aclarar los señalamientos que se hicieron desde una denuncia anónima

Gonzalo Flores

Aseguran que no hay extorsión ni cobros indebidos, pues todo se basa en su reglamento; en semanas recientes se registró la venta de uno de los terrenos que componen la Unidad de Agua de Riego, el cual podría ser para la construcción de un fraccionamiento

En una tercera visita a la comunidad de Santillán, como parte del seguimiento a la investigación de supuestos casos de extorsión y amenazas dentro del Pozo 1 Unidad de Riego La Joya, los usuarios e integrantes de la mesa directiva se reunieron con esta casa editorial con el propósito de aclarar los señalamientos que se hicieron desde una denuncia anónima.

Marciano Olvera Aranda, presidente de la mesa directiva; el tesorero Alfredo Aranda Camacho y el secretario Francisco Tovar Padilla, acompañados de los integrantes de esta asociación civil, encargada de la administración del pozo de acuerdo a la Ley Nacional de Aguas, señalaron como falsas las acusaciones y señalan que en ningún momento se han hecho cobros indebidos, pues se rigen bajo un reglamento como lo marca la norma.

La localidad de Santillán abre llave de irregularidades en suministro

Confirmaron que desde 2014, los integrantes de la mesa acordaron una actualización al reglamento del Pozo, donde se estipulan las cuo tas y procedimientos propios de la administración del agua de riego, donde se incluye la solicitud de cuotas de mantenimiento, reparación, o necesidades que se desprendan del Pozo. Aseguran que todos estuvieron de acuerdo en el acuerdo.

También confirmaron que el pozo actualmente cuenta con una disponibilidad de 848 mil metros cúbicos de agua para uso agrixula y pecuario ante la Comisión Nacional del Agua, para una superficie de 141 hectáreas.

Se entregó copia de la relación de 18 usuarios con la superficie con la que cuenta cada uno, así como con los folios ante el Registro Agrario Nacional.

Por otro lado, también se refiere que en semanas recientes se registró la venta de uno de los terrenos que pertenecen a ésta unidad de riego, sin embargo, aseguran que el trato sólo fue por la tierra y no por el agua, pues explicaron que son bienes que se manejan por separado, algo que consideran, es el surgimiento de este caso que incluso llegó a manos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien señalan que no ha cumplido con los apoyos para el campo prometidos en su campaña rumbo a la presidencia.

Otro de los puntos que explicaron es que a pesar de existir un convenio de compra-venta de este terreno, la mesa directiva no puede incluir a ningún otro socio hasta que no presente formalmente el certificado de propiedad de la parcela adquirida, algo que señalan, es un trámite que se lleva más de año y medio. Por este tiempo, quien compró ese terreno no puede utilizar agua del pozo.

La Comisión Nacional del Agua confirma anomalías en Santillán

Hasta el momento, aseguran que esa persona que compró el terreno no se ha presentado ante la mesa directiva para conocer el procedimiento.

En relación a dicha compra, una de las versiones que se manejan es que la intención es construir un fraccionamiento en la comunidad del Municipio de Tequisquiapan.

AMIP.