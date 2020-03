En Querétaro, levantaré la marea roja: Paul Ospital

Paul Ospital se pronunció a favor del juicio político para expresidentes y sostuvo que ‘el Tricolor’ es el partido feminista de México

Apenas nombraron a Paul Ospital dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad, y el joven político se propuso levantar “la marea roja” en Querétaro rumbo a las elecciones de 2021, pues, asegura, hoy es un partido unido, estructuralmente potente y con ánimo de esperanza en cada municipio.

En entrevista con esta casa editorial, abarcó temas que comenta, preocupan y ocupan al ciudadano, entre ellos, las cuentas que entregará la Administración estatal de Francisco Domínguez Servién cuando –afirma, seguro y sonriente- el PAN entregue el mandato a su partido. ¿Qué reto representa ser líder del PRI estatal en tiempos de la 4T? Representa hacer las cosas muy bien. La 4T va cayendo solita.

La intención de voto de Morena viene como “gorda en tobogán” en estados como Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Nuevo León. Está perfectamente medido, y viene cayendo, porque el molde que tienen de Gobierno no embona en estos estados.

En Querétaro, el modelo no embona, porque somos un estado de inversión extranjera, nacional, de industria, de manufactura y ellos están pelados con todo eso; están peleados con lo que significa Querétaro, que es gente que construye su historia de éxitos.

El queretano lo que quiere es trabajar para salir adelante, no estar mantenidos por el Gobierno en la pobreza. Morena no va a ser opción en 2021.

¿Preocupa al PRI la posible candidatura de Santiago Nieto (titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno federal)?

Para nada, no tengo nada que ocultar. Que el señor investigue a quienes hayan hecho un acto de corrupción, que creo que al menos, en esa parte, lo está haciendo bien.

¿Qué ocurrió con el PRI en el estado después de ‘Pepe’ Calzada?

Si recordamos los años previos a la elección de ‘Pepe’ Calzada, había un problema mayúsculo, había una división interna brutal, fracciones enfrentadas… nuestra situación en el ánimo electoral estaba por los suelos. ‘Pepe’ Calzada llega en 2006 como primera minoría y perdió casi 2 a 1 contra el PAN, y tres años después, gana el Gobierno del estado.

¿Cómo se resume esto? como democracia. Nunca sabes en un estado de democracia quién va a ganar y quién no.

Hoy hay gente que cree que ya tiene una victoria anticipada un año y medio antes de la elección, y parece que tienen memoria selectiva, porque si alguien ha sorprendido, son los electores queretanos.

En el 97 era casi imposible que el PRI perdiera y se perdió. En 2009, que veían imposible que ganáramos, ganamos. Después de ‘Pepe’ Calzada, encontré un PRI fuerte, unido, estructuralmente potente y con mucho ánimo de esperanza en cada municipio.

Estamos viendo que Morena no es una opción y como el PAN también tiene su desgaste natural en el Gobierno y hoy Querétaro tiene problemas que no tenía cuando entregamos la Administración. Veo un ánimo renovado.

En 2015, cuando el PRI le deja al PAN el Gobierno y comparamos 2029, no hay un solo indicador donde Querétaro vaya mejor y reto a cualquiera del PAN a que vengan a decirme lo contrario con datos y hechos palpables.

Entregamos un mejor Querétaro del que vamos a recibir; hay que enderezar el rumbo. Hay dos cuestiones: crecimiento económico, siempre estábamos en los primeros lugares, fuimos en 2014 y 2015 segundo lugar en este rubro, crecíamos a tasas del 7 y 8 por ciento, en 2018 fuimos el lugar 11 y en 2019 el 14 de 32, si fuera Liguilla, no pasamos ni de panzazo.

En el tema de la movilidad está rebasada esta Administración. En materia de seguridad, no vamos muy bien. Vamos a regresar la grandeza de Querétaro.

¿Cuál sería el perfil del candidato o candidata del partido para la gubernatura?

Alguien con experiencia, comprometido con esta tierra, que tenga rumbo, que sepa qué va a hacer. Necesitamos políticas y políticos híbridos. Alguien que sea muy potente académica e intelectualmente, que sepa qué hace, cómo hacerlo, y que tenga mucha sensibilidad social y cercanía con la gente.

Si tú combinas estos dos mundos, tendrás políticos que dan buenos resultados.

¿Qué sucede cuando no hay estos elementos? Lo vemos en el Palacio Nacional. Es un político muy cercano, que platica con la sociedad, pero profundamente incompetente para hacer políticas públicas eficaces.

La discusión de 2018 está agotada. Ningún político de ningún partido puede ser candidato si tiene algún señalamiento. Ahora el debate es quién puede.

La curva de aprendizaje del Gobierno la pagan los ciudadanos, porque, en esa curva, terminas cancelando estancias infantiles, cierras refugios que atendían a las mujeres que sufren violencia y muchas estupideces más que han hecho por la ineptitud.

No podemos tener políticos ineptos

¿Paul Ospital es un político híbrido?

Todos los días me sigo construyendo, porque en la política, al igual que en otras profesiones, hay que mantenerse actualizado, porque las leyes cambian, la sociedad evoluciona, las demandas se vuelven más complejas… la aspiración es mantenerme en esta hibridez de la política.

¿Te gustaría llegar a ser el candidato del PRI en 2021?

Algún día… un paso a la vez. Mi obligación como presidente del partido es la imparcialidad, que todos los que levanten la mano tengan igualdad de condiciones y de circunstancias.

¿Cuál es tu propuesta para detener la violencia contra las mujeres?

Durante mucho tiempo, se ha sostenido que aquí no pasa nada, y es un error. Si revisas los indicadores de delitos del fuero común por ejemplo, la extorsión subió en mil 300 por ciento, es un cáncer silencioso y te lo cuentan en las comunidades.

Dicen que antes era para los grandes negocios y hoy es para los negocios familiares; les piden mil 600 pesos a la semana. De las 300 por ciento, robos a casa habitación. Es una señal de alerta y la gente lo vibra.

En Querétaro, nunca había balaceras o cosas que están pasando todos los días y la autoridad dice: ‘Aquí no pasa nada’. Si no es crimen organizado, ¿por qué pensar en tener guaruras de manera perpetua si aquí no pasa nada? La violencia hacia las mujeres es terrible.

Hoy en México ocupamos los primeros lugares. Yo quisiera ver aquí al Gobierno en su conjunto actuar, que, por cierto, solo tiene 12 por ciento de mujeres en su gabinete. Se requiere una política pública clara para atenderlo y detenerlo ya.

En el PRI se está renovando el consejo y tenemos 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres y uno de cada tres es joven. También tenemos por obligación en todas sus dirigencias, que sean paritarias, no como en el PAN, que tiene de presidente a un señorito y de secretario a otro señorito.

El PRI da esos pasos y esos avances. Nadie nos puede recriminar que no sea el partido feminista de México. Nosotros para el 8 de marzo vamos a salir con propuestas muy puntuales.

A FAVOR O EN CONTRA

Término feminazi

• En contra: Toda la solidaridad con lo que está sucediendo, hoy matan a 10.5 mujeres al día y pareciera que no nos damos cuenta o se normalizó, es un asunto que se debe atender de inmediato. Ni una mas.

Pena de muerte a asesinos, violadores, feminicidas

• A favor: Cuando ves lo que acaba de pasar con la niña, que tenía siete años, te hace pensar en la pena de muerte o un castigo más grande para reducir la impunidad. Se debe discutir para casos muy particular.

¿‘Table dance’ favorece la trata de personas?

• En contra: puede ser un escalón que te acerque a eso.

Juicio político a expresidentes

• A favor: Si tienen los elementos, a quien sea.

