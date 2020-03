La importancia del agua, el queso, el vino y sus desechos

Carlos Uriegas

El doctor Germán Buitrón Méndez trabaja con residuos. Le apasionan, de hecho, y no solo se ha conformado con un discurso ecológico, va más allá, pues el investigador perteneciente al campus Juriquilla de la UNAM ha hallado ‘una mina de oro’ en los desechos agroindustriales.

De entrada nos comentó que México es un país que necesita agua y la vocación de este país sería trabajar en el reúso de este líquido.

México es un país que necesita agua, es un país semiárido, toda la población y la industria está del centro hacia el norte del país, donde no hay tanta agua, como sí la hay en el sur, por lo que la vocación de este país debe ser el reúso del agua, ese es el gran tema”, sostuvo el investigador dela UNAM.

¿Para qué queremos o deben los industriales tratar el agua, además de cumplir la norma? Se le cuestionó al doctor, que en automático respondió: “para obtener productos de valor agregado, ese es el nuevo paradigma, los residuos como materia prima, no como un desperdicio, ya que los residuos son la materia prima, son biocombustibles que pueden usarse para generar energía”.

El costo del biogás se llega a cuestionar, pero al tomar en cuenta que no se puede igualar porque proviene de tratamiento de aguas –son residuos–, el saneamiento por costos de salud es enorme, aunque ese sea sólo uno de los beneficios.

En México, el 60 por ciento de los niños en edad primaria tiene lombrices intestinales, y el 70 por ciento de toda el agua es para uso agrícola y el 100 por ciento del riesgo es con agua residual, por lo que no se vuelve un problema de salud”, puntualizó. En el país hay unas 12 plantas grandes que utilizan metano para producir electricidad, y aquí tenemos una con procesos termofílicos; la más grande del país es la de Atotonilco, es la tercera más grande del Mundo, después de Boston y Chicago, y aquí producen el 80 por ciento de la electricidad que requieren, aunque podrían producir el 100 por ciento”.

Cuando descorche la próxima botella será bueno saber que ese vino que sirven para celebrar no sólo alimentará su espíritu, sus residuos, conocidos como afluentes agroindustriales, también tendrán otro uso.

Por si el vino no fuera suficiente, aparece su eterno complemento gastronómico para completar la fórmula de éxito, el queso, otro producto que colabora con su afluente residual.

Además el queso y el vino produce residuos que utilizan para producir Hitano “un gas que buscamos producir y que de manera natural se pueden usar en máquinas de ciclo combinados para producir calor y electricidad”.

Queremos vincularnos con la realidad, usamos lo que tenemos a la mano, como el vino y el queso. Hay mucha agroindustria interesada en cambiar, solo falta un apretón en la legislación y ya está, que no lo vean como un tratamiento para cumplir la norma, estamos viendo cómo sacar más provecho con productos de valor agregado como una biorefinería, por ejemplo; de la industria vitivinícola se puede reutilizar absolutamente todo. Por ejemplo los franceses hacen mermelada de los residuos del vino. Una industria que con residuos más naturales y con múltiples usos, con un costo y ganancia similar a la que obtienen con la venta del vino”, revela el doctor mientras nos encamina al laboratorio para mostrarnos cómo trabajan los residuos.

Otro tema fundamental es el del agua, y volvemos a la base de que en Querétaro no hay suficiente.

El problema del agua es grave, ya que por definición no hay agua, podríamos a nivel municipal, tratar más agua de la que se trata, hay un nicho de oportunidad, pero hay que ver desde un principio qué uso se le va a dar, por ejemplo se podría tratar el agua y paulatinamente volverla a integrar al acuífero que está abatido, por ejemplo aquí en Juriquilla se sigue sacando de pozos y cada vez hay más personas viviendo acá”.

Limpiar el agua, usarla adecuadamente, aprovechar los residuos para generar energía y de paso sanitizarla para evitar problemas de salud, esa es la fórmula y el objetivo en la mente del equipo del doctor Buitrón Méndez, quien ve como ejemplos reales a seguir a Tailandia y a Chile.

Hay que imitar a los países del sudeste asiático; en Tailandia fuimos a una planta de procesamiento de residuos, ya no son rellenos sanitarios y la opera una compañía de generación de energía eléctrica, no la municipalidad; generan electricidad y la venden. Tailandia no es una de las economías más poderosas y lo están haciendo. Otro ejemplo es Chile, un país que en el año 2000 trataba el 5 por ciento de sus aguas residuales y hoy trata el 98 por ciento de sus aguas residuales”.