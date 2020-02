Querétaro se prepara ante el coronavirus

Carlos Uriegas y Juan Hernández

Tras la confirmación por parte del Gobierno federal de tres casos del nuevo tipo coronavirus (COVID-19), la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro aseguró que la Administración estatal está preparada para proteger a la población ante el coronavirus.

Julio César Ramírez Argüello, secretario de Salud del estado, hizo un llamado para mantener la calma y no generar alarma por la llegada del coronavirus a México.

El funcionario aseguró que Querétaro está preparado para atender posibles casos de COVID-19. En este sentido, señaló que en los hospitales de Querétaro y San Juan del Río se habilitarán espacios de aislamiento en donde podrían ser atendidos los pacientes que llegaran a presentar síntomas de esta enfermedad.

Aunado a las acciones operativas del sector salud, autoridades sanitarias exhortan a la población a participar en la prevención, y reducir la probabilidad de exposición y transmisión del virus en los hogares, escuelas, espacios públicos, así como en centros de trabajo.

• Lavarse las manos. • Limpieza de superficies. • Informarse. • Evitar los viajes. • Cuidado al toser o estornudar. • Si se es mayor de 60 años de edad, evitar áreas muy concurridas. • Consultar a su médico. • Usar mascarilla.

Según la funcionaria estatal, Querétaro estaría en un fase de alerta amarilla, de preparación y delineamiento de procesos de detección y aislamiento de posibles casos.

Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud del estado aseguró que Querétaro está preparado para prevenir, detectar y enfrentar al COVID-19 y llamó a mantener la calma y evitar caer en situaciones de pánico.

La funcionaria comentó que en Querétaro se ha venido trabajando desde el principio de enero con distintas áreas para medidas preventivas en el Sector Salud, la dirección general de epidemiologia, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Secretaría de Turismo y el Instituto Queretano de Transporte.

Estamos en fase amarilla de atención, aunque, como ha dicho el subsecretario federal, Hugo López Gatell, se espera que como en otros países pasemos a tener una transmisión sostenida, pero si la población se une y adopta las medidas preventivas, aunque seguramente vamos a tener casos a aquí, seguramente no tendremos un panorama como ha sucedido en otros países”, advirtió la responsable de servicios de salud en Querétaro.

Ante la compra masiva de cubrebocas, Martina Pérez Rendón señaló que los tapabocas no sirven como medida preventiva y su uso es más para personas que ya están enfermas.

El cubrebocas lo debe utilizar la persona enferma, no por prevención, al contrario, si no se lava las manos puede ser motivo de contagio, ya que cuando traemos cubrebocas hay al tentación de tocarlo y es ahí donde puede venir el contagio. No es recomendable usarlo de manera indiscriminada; solo como mecanismo para personas enfermas”.