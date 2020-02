Pide Lorena Jiménez acciones posteriores al paro del 9 de marzo

Khalid Osorio

Lorena Jiménez, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro, hizo un llamado para que se tomen acciones más allá de únicamente realizar el paro del 9 de marzo para protestar por la violencia contra las mujeres. Dijo que es un hecho que no debe quedar aislado y que los actores que ya anunciaron que se sumarán a esta protesta tomen acciones reales y no solo se pronuncien por ser un tema de moda o que se encuentra en la agenda.

Detrás del feminicidio se encuentra la impunidad: Santiago Nieto

Al ser cuestionada sobre la posición de los legisladores en el Congreso local y los partidos políticos que se niegan a discutir temas que involucran violencia contra las mujeres o la despenalización del aborto que piden organizaciones feministas, la presidenta de Coparmex dijo que se debe hablar del tema y no evadirlo por que es una realidad y no se debe negar. Mencionó que entre las propuestas que hizo la Confederación es que se solicite una alerta de género a nivel nacional, dados los recientes casos asesinatos de mujeres.

Que se hable del tema, se tiene que hablar del tema, ya tenemos que dejar de evadirlo. Eso es una realidad y no se puede negar. Es un tema que está pasando en todo el país y así sea un caso no podemos normalizar esto y dejar que sigamos siendo estadística porque eso a mí me da mucho coraje. Que se declare alerta de género nacional, que se prepare muy bien a los ministerios y a los jueces para que tengan esa sensibilidad y que no solo se suban a esta ola, que entiendan el problema de fondo”, expresó Lorena Jiménez.