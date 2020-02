La UIF no tiene como objetivo perseguir a empresarios: Santiago Nieto

La ley de extinción de dominio ayuda a recuperar recursos que son producto de actividades ilícitas e incorporarlas al desarrollo social

Khalid Osorio

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no tiene como finalidad perseguir a los empresarios, aclaró el titular de la misma, Santiago Nieto Castillo. Mencionó que perseguirán a aquellas empresas fantasma y las facturaras que se dedican a perjudicar las finanzas públicas y a los empresarios que se ven afectados por la competencia desleal.

México requiere de los empresarios: Santiago Nieto

Aseguró que la Ley de extinción de dominio no busca perseguir a los empresarios y que tiene como objetivo recuperar el dinero de las cuentas que no son reclamadas, algunas de ellas utilizadas por el crimen organizado para financiar actividades ilegales. Explicó que el dinero no reclamado puede ingresar a las arcas de la Federación y sirve para ayudar al desarrollo de la sociedad mexicana.

Se estuvo discutiendo si la UIF podía determinar la extinción de dominio, esto es falso porque nuestra constitución es muy clara. L extinción de dominio solo procede cuando un ministerio público se lo solicita a un juez y después de haber desahogado un procedimiento. Nos preocupa que tenemos cuentas congeladas de la delincuencia organizada. Estos recursos se encuentran en este momento en los bancos y creo que es importante que se traslade a la Tesorería de la Federación para poder invertirse”, explicó Santiago Nieto.

Dijo no estar convencido que la venta de facturas se considere delincuencia organizada, pues existen delitos más graves que se tienen que atender como la trata de personas, tráfico de órganos, narcotráfico, secuestro y los feminicidios. Esta medida se encuentra bajo el análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de la acción de inconstitucionalidad planteada por Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se debe esperar el fallo.

Nosotros no perseguimos empresarios, no se trata de ser sicario del Gobierno. Lo que necesitamos es la información que muchos de sus sectores tienen para detectar operaciones de lavado de dinero”, mencionó el titular de la UIF.

Detrás del feminicidio se encuentra la impunidad: Santiago Nieto

Indicó que existen tres rubros fundamentales en los que se debe concentrar la UIF: las empresas fachada, que afectan a los empresarios y benefician a personas ligadas al Gobierno sustraigan recursos para llegarlos a distintos puntos de seguridad; las facturaras, los estudios del SAT hablan, dijo, de 324 mil millones de pesos que se pierden en recaudación fiscal por esta práctica; y el ‘outsoucing’ ilegal, que hace uso de las dos prácticas anteriores.

Además, afecta directamente a los trabajadores y les impide tener una jubilación digna y frena el desarrollo económico.

AMIP.