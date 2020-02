Disminuyen los robos en gasolineras, pero crece el fraude

Cada vez más personas huyen de las gasolineras luego de que se les despacha el combustible, 50% de ellos son detenidos por las autoridades

Khalid Osorio

Pese a que en los últimos años se registra bajos números en asaltos a estaciones gasolineras, el problema con el que lidian los empresarios gasolineros es el número de personas que huyen de las estaciones de servicio sin antes pagar el combustible.

Durante el año 2018 se registraron alrededor de 300 asaltos a gasolineras en el estado de Querétaro, informó el presidente de la Unión de Estaciones de Servicio en Querétaro (Uesqro), Enrique Arroyo Enzástiga. Dijo que aun no cuentan con el reporte del 2019. Sin embargo, este ilícito ha comenzado a controlarse, pues la frecuencia con la que se cometían disminuyó.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene comunicación constante con las estaciones de servicio para reportar este tipo de casos. En al menos el 50 por ciento de ellos se logró dar con los responsables y se les obligó a regresar para cubrir el monto, hasta ahora esta es la mecánica con la que trabajan. No se han interpuesto implicaciones que conlleven detención de los responsables, ya que se tipifica como fraude y no como robo, por lo que, dijo, se requiere cambiar la tipificación con la finalidad de que existan sanciones más fuertes.

Ya no hemos tenido reporte de asaltos, lo que si hemos visto es una constante de vehículos que se van sin pagar. Tenemos el apoyo de la policía estatal y municipal para ayudarnos de manera inmediata en reportes que les hacemos en línea y nos apoyan de inmediato. Asaltos ya no, solo este tipo de casos”, expresó el presidente de la Uesqro.

Las zonas críticas en donde se presentan estas prácticas son la de La Loma, Pie de la Cuesta y Sombrerete, por lo que ya mantienen coordinación con las autoridades para reforzar la seguridad en estos puntos críticos.

Hemos tenido mucho apoyo de la autoridad, del mismo secretario de Seguridad Ciudadana. tenemos comunicación constante con ellos, es un apoyo total”, mencionó.

La afectación para las estaciones de servicio por los robos no fueron de gravedad, pues explicó que cuentan con un protocolo diseñado para que los despachadores de combustible no carguen con una cantidad considerable de efectivo. Además, mencionó que no hubo lesiones a ninguno de los trabajadores durante los asaltos.

