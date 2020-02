Carlos Uriegas

El licenciado, Miguel Palacios Rendón, tomó protesta como nuevo presidente de la Barra Queretana Colegio de Abogados para el periodo 2020-2022 con tres directrices claras en búsqueda de la ética, la profesionalización continua y el compromiso social.

Domínguez Servién anuncia obras de infraestructura social por 44 mdp

El licenciado Palacios Rendón se dijo honrado por el nombramiento y agradecido con su antecesor, Héctor Eduardo García Segura, por poder representar al gremio de abogados del estado de Querétaro.

El Marqués, líder en crecimiento económico: Enrique Vega

Y ante la demanda social por justicia Miguel Palacios Rendón destacó la importancia de buscar una funcionalidad social en materia de derecho.

La demanda social no sólo se trata de una cuestión de justicia, se trata de una funcionalidad social, debemos encontrar la forma, a través de mecanismos de solución de controversias que no tengan que judicializarse. Hay familias que terminan de destruirse en los juzgados, corporaciones que no pueden continuar trabajando por juicios; hay que darle la fuerza a la resolución de controversias, tal vez no lleguemos a un término de justicia pero sí de funcionalidad y eso podría ayudar al tejido social a caminar hacia delante”, finalizó el abogado en el evento celebrado en el Patio Barroco del Convento de San Agustín.