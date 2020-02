Es necesario más y mejor transporte en la zona de Hércules a La Cañada: Usuarios

Ante el aumento de la población en la zona de La Cañada y de los fraccionamientos nuevos construidos adelante de la Cañada se requieren más camiones

Carlos Uriegas

El transporte público que circula por Avenida Emeterio González con dirección a la Cañada “es caro, impuntual y de mala calidad”, aseguraron usuarios durante un recorrido realizado por la zona.

“Es necesario que haya más transporte, no alcanza la gente a subir, sobre todo en las mañanas ya que vienen bien llenos desde La Cañada y pues ya no se paran, además vienen juntos y no se ponen de acuerdo con el tiempo”, comentó el señor Apolinar Cruz, con más de 30 años viviendo en la Colonia 2 de Abril en Hércules.

Los camiones tardan en pasar hasta 45 minutos nos platica el señor Apolinar Cruz y la Señora Josefina Dionisio, pareja de la tercera edad con destino al Mercado del Tepe y en espera de la Ruta 17, la cual tardó más de 25 minutos en pasar y cuando por fin llegó, el camión siguió de largo y no hizo la parada, a pesar de que venía semivacío y en el lugar habían seis personas que esperaban para abordarlo.

Ante el aumento de la población en la zona de La Cañada y de los fraccionamientos nuevos construidos adelante de la Cañada se requieren más camiones, “antes era menos gente y como que sí alcanzaba, pero ahora sí se batalla bastante”, cuenta la señora Josefina.

El precio de 11 pesos es excesivo para Salvador, quien tiene que tomar cuatro camiones al día por lo que sugiere que se pague sólo el primer camión y que se viera la forma de no pagar por el segundo cuando tiene que transbordar de transporte.

Hacen falta más camiones, yo creo que hay más gente y otra puede ser la falta de choferes”, cuentan las voces de Hércules que explican que este momento por la obra de Hércules se han desviado los camiones hacia Emeterio González, pero ni así es suficiente el transporte, asegura la señora María Potrero y Patricia Lugo.

“Si es necesario más transporte que llegue hasta la Cañada, tarda mucho en pasar, pasan cada 15 minutos, pero pasan juntos, deberían no pasar tan juntos”, menciona la señora Potrero.

En un puesto de gorditas cerca de la parada de camiones se dan cita los gustosos del maíz quebrado y de los guisos, y entre mordida y mordida se dieron tiempo para expresar la problemática que se vive para quienes buscan tomar el transporte público.

En la mañana temprano había como 40 personas, pasaron cinco camiones y ninguno las levantó por lo que tuvieron que irse caminando; no los levantan porque vienen llenos desde La Cañada y el Socavón, vienen hasta colgados de la puerta, de nada sirve que vengan cuatro o cinco juntos, ya no los levantan y muchos llegan tarde, mis hijos llegan tarde a trabajar por tener que esperar el camión”, nos comparte el señor González.

Historiadores disertarán sobre fundación de La Cañada

Los camiones de la ruta 37 pasaron uno tras otro; en un lapso de 10 minutos transitaron tres de ellos, pero no aparece el ansiado número 17 por lo que resignados y ante la premura por llegar a su destino vimos como uno a uno y con la ayuda de bastones se suben al autobús de la ruta 94 para acercarse a otra zona con más presencia de transporte con un retraso y un gasto extra que no tenían contemplado.