Renovarán paradas de transporte en Pie de la Cuesta

Gonzalo Flores

Dentro de la regeneración integral que se realiza en avenida Pie de la Cuesta por parte de la administración capitalina, se tiene considerada la renovación de las paradas de transporte pues el alcalde Luis Nava, señaló que se trabaja en conjunto con el Instituto Queretano del Transporte.

Resaltó que desde hace algunos meses atrás, se mantiene el diálogo abierto con la dependencia estatal.

Inicia rehabilitación en Pie de la Cuesta

Adelantó que estas paradas contarán con «cierto equipamiento», aunque no serán totalmente cerradas como las paradas de alta densidad que se construyeron en la anterior administración.

En relación a estas paradas de alta densidad, comentó que en caso de que el IQT realizara modificación a alguna ruta, se vería la opción de reubicar alguna de las ya existentes. Sin embargo, por el momento no hay ningún plan de reubicación.

Por otra parte, Nava Guerrero comentó que el proyecto que se dio a conocer como Queretarolandia a fines de la administración anterior y que presentó deficiencias en su construcción, podría cambiar de concepto para su operación.

Se requiere que sea auto sustentable, no se quita el dedo del renglón para la ciudad de los niños pero el proyecto debe ser que tenga el mayor beneficio para la ciudadanía con el menor costo para el Municipio. Es buena idea Queretarolandia pero no está totalmente consolidada para no generar la certidumbre de que el proyecto pueda ser viable», indicó.