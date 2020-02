Panistas reiteran alerta por desabasto en medicamentos

Señalan duplicidad en 343 claves, pues por un lado la Federación se compromete a entregarlas y al mismo tiempo, autoriza al Gobierno a adquirirlas

Redacción

El comité estatal del Partido Acción Nacional (PAN) reiteró su postura de señalar que existe desabasto de medicamentos en Querétaro.

Mediante un comunicado de prensa emitido ayer, los panistas contestan a las declaraciones vertidas el martes 18 por la diputada morenista Paloma Arce.

El lunes 17 de febrero, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, dio a conocer la investigación que realizó sobre el desabasto de medicinas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, señala el documento.

En el texto, los panistas recuerdan las declaraciones del líder estatal de que en la primera quincena de enero, 31 mil 480 recetas no fueron surtidas a los derechohabientes, información que fue obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Ante ello, el martes 18 de febrero, en la sesión del Pleno de la LIX Legislatura, la diputada de Morena, Paloma Arce, declaró sobre el tema.

En el texto, los panistas detallan, una a una, la respuestas que dan a la legisladora calificando las declaraciones de Arce como mentiras.

MENTIRA 1. “Primero, hacer mención que el Estado no está afiliado al INSABI, (Querétaro) es uno de los Estados que no tiene INSABI”.

RÉPLICA 1: La federación otorga a los estados la facultad de adhesión o no adhesión al INSABI. De acuerdo con las reglas del propio Instituto, no se debe condicionar a los estados por la asignación de recursos presupuestales para atender las necesidades de salud que tienen todos los pacientes mexicanos, este es un derecho que provee el Estado Mexicano a través del Sistema de Salud.

MENTIRA 2: “…Solo el 27 por ciento de las 600 claves de medicamento se hizo con compras consolidadas, el resto, que es el… 73 por ciento son compras que hace el gobierno del Estado. Esto equivale, son 167 claves de medicamentos de 600 claves que se tienen.”

RÉPLICA 2: De acuerdo a las instrucciones giradas en agosto de 2019 por el gobierno federal para todos los estados de la República, Querétaro, a través de sus servicios de salud, consolidó y preparó para su registro un total de 704 claves de medicamento y 559 claves de material de curación.

En total se registraron en la plataforma federal (Sistema de Información para el Abasto) mil 263 claves para estudio y compra consolidada por parte de la Federación.

En enero del presente año se informó a la Secretaría de Salud del estado que la Federación le entregaría de esas mil 263 claves solo 811.

El compromiso de entrega es: 40 por ciento en marzo, 30 por ciento en junio y 30 por ciento restante en septiembre, así como 461 claves de material de curación con la misma distribución.

Esta planeación dejó fuera 800 claves (343 claves están duplicadas pues por un lado la Federación se compromete a entregarlas y al mismo tiempo autoriza al Estado para comprarlas); 451 son medicamentos y 349 de material de curación, las cuáles no comprará la Federación. Desconocemos los motivos y no lo hace a petición de los estados.

En este sentido, la Federación tendría que liberar el recurso financiero para que el estado compre estas claves. Sin embargo, no están claras las reglas de operación para la transferencia de los recursos ni la cantidad ni la oportunidad en tiempo para comprarlas.

Hasta este momento no hay una certeza de los insumos que la Federación entregará a Querétaro ni las cantidades de los mismos. Pues la solicitud de compra consolidada que hizo la Federación inició en agosto 2019 y estamos a finales de febrero del 2020; 6 meses después sin medicamentos y con la misma incertidumbre.

MENTIRA 3: “…Los datos que arroja este, este sistema, el INDICAS 2, nos da información correspondiente al tercer trimestre, al último trimestre, del 2019 en donde, a nivel nacional, el IMSS surtió el 77.2 por ciento de las recetas; el ISSSTE a nivel nacional surtió el 92.8 por ciento y los servicios de salud del Estado de Querétaro surtieron solo el 62.2 por ciento..”

RÉPLICA 3: No se pueden tomar como valor absoluto los porcentajes reportados en la plataforma de INDICAS, ya que solamente representa una muestra del cuatrimestre y no el total de las recetas surtidas, y esto se traduce en INDICAS como surtimiento, no como abasto de medicamentos.

El reporte de surtimiento rural de SESEQ en 62.2 por ciento no puede ser comparado con los reportes señalados del IMSS e ISSSTE, ya que Morena los refiere como nacionales y SESEQ representa solamente una entidad federativa, por lo que su comparación debería de ser con reportes del IMSS e ISSSTE de la entidad.

MENTIRA 4: “El IMSS está surtiendo, aproximadamente, por día, 15 mil recetas; si lo multiplicamos por el primer mes de este año son aproximadamente 450 mil”.

RÉPLICA 4: De acuerdo a la información proporcionada por el IMSS Querétaro a través de la solicitud de información, en 2019 se emitieron 3 millones 888 mil 240 recetas. Lo que significa que diariamente el Instituto emitió 10 mil 652 recetas.

Según los datos recabados por el también diputado panista Dorantes Lámbarri, en 2015 se emitieron poco más de 3 millones de recetas; en 2016, 3.3 millones; en 2017, 3.4 millones; en 2018, 3.5 millones. En estos años, nueve de cada 10 recetas fueron surtidas. Situación que no se cumplirá este 2020, ya que tan solo en la primera quincena de enero el abasto de medicamentos alcanzó para surtir 7 recetas de cada 10 emitidas.

MENTIRA 5: Al respecto de los comentarios hechos por el diputado morenista Néstor Gabriel Luna, en la nota del 18 de febrero publicada por el Diario de Querétaro: “Morena politiza desabasto de medicinas… y se ampara”, en la que hace referencia a que el gobierno estatal está obligado a suministrar medicamentos y no el gobierno federal…

RÉPLICA 5: Cabe señalar que de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 73 fracción XVI de la Ley General de Salud, la salud es competencia federal como regla general y concurrente para ciertos casos, con los estados.

El artículo 4 dice que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. La afirmación del diputado Néstor solo pone de manifiesto que no conoce el tema con precisión.

