Luchadores queretanos viajan a Estados Unidos

Luchadores queretanos viajaron a Colorado Springs para ver acción en un campeonato internacional en las instalaciones del Comité Olímpico de EU

Con el apoyo del Gobierno del Estado a través del Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro (Indereq), luchadores queretanos viajaron a Colorado Springs para ver acción en un campeonato internacional en las instalaciones del Comité Olímpico de Estados Unidos, el cual, les servirá de preparación rumbo al Preolímpico que tendrá como sede Ottawa, Canadá, del 12 al 15 de marzo.

Los cuatro luchadores que viajaron son: Fátima Rojas (50 kg. femenil) Samuel Gurria (60 kg. greco), Andrés Vargas (77 kg. greco) y Luis Rivera (97 kg. greco).

Antes de volar rumbo a Estados Unidos, Luis Rivera compartió su particular historia dentro de este deporte.

“Yo practico lucha desde los 10 años, luché hasta los 19, me retiré, dejé de luchar y hoy tengo 25 años de edad regresé a competir hace un año, y entré en las primeras competencias por el gusto de regresar a luchar no con la mentalidad de una Selección o un Preolímpico, la verdad que no pasó por mi mente en ese momento”.

Ahora está en el camino a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y dijo estar preparado para el rival que sea.

“Yo tengo un lema de que todos son humanos y nadie es invencible, entonces vamos con la mentalidad de dar todo lo que uno sabe y a luchar con todo”

Por su parte, Fátima Rojas analizó la dificultad que tendrá en el Preolímpico.

“Yo creo que todos los rivales van a ser fuertes porque todos van en búsqueda de la plaza olímpica y solo pasan dos, entonces tendremos que llegar a la final, y mi rival a vencer, el más fuerte es Estados Unidos pero ahí yo creo que va a estar muy fuerte la competencia, pero creo que sí se puede”.

Agregó que “yo me veo clasificando a Tokio, yo no tengo en mente que pase algo malo, yo voy a clasificar. Querétaro me ha apoyado muchísimo, siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas, yo estoy muy agradecida por eso”.