La Secretaria de Educación respetará decisión de paro nacional

Carlos Uriegas

El Secretario de Educación del Estado de Querétaro, Alfredo Botello Montes, informó que respetarán la expresión o manifestación que pudiera presentarse el próximo 9 de marzo en las escuelas como parte del paro nacional, “El nueve ninguna se mueve”.

Respetamos toda expresión ciudadana. Hasta donde sabemos es una convocatoria de ciudadanos para ciudadanos, por lo que seremos muy respetuosos para no violentar los derechos laborales de las trabajadoras que decidieran no acudir a trabajar”, manifestó Botello Montes.

El funcionario estatal comentó que sabe que hay algunas mujeres, que debido a su posición, se podrían manifestar de alguna otra manera.

Sé que la propia convocatoria está generando alguna otra acción a implementar que no necesariamente es la ausencia en el campo laboral, como puede ser llevar alguna prenda distintiva expresando su postura ante el tema de la violencia contra la mujer”.

Mujeres que laboran en el Congreso podrán sumarse al paro nacional del 9 de marzo

El responsable de la educación en el Estado mencionó que hasta el día de ayer no tenían ninguna instrucción de carácter laboral o como autoridad educativa.

Hasta el momento las escuelas estarán abiertas y pendientes de cada decisión que puedan asumir las mujeres que atiendan esta convocatoria, no podemos tomar una decisión general, ya que hasta el momento no tenemos una expresión por parte de las mujeres que laboran en las instituciones para sumarse a la convocatoria, por lo que vamos a esperar ya que no queremos anticiparnos para tomar una decisión”, mencionó el secretario.