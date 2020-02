Jorge Rivadeneyra considera que es injusto el traslado de dominio

Carlos Uriegas

Para la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Querétaro y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), el impuesto por traslado de dominio es injusto y poco usado a nivel mundial pues lo que tienen que explicar al inversionista de qué trata y advertirle desde un principio lo que se tiene que pagar.

Para la AMPI el traslado de dominio es un impuesto que afecta al gremio, por lo que en varias ocasiones han solicitado su disminución.

Tres administraciones atrás, (la) AMPI solicitó bajar el impuesto, pero no se obtuvieron respuestas favorables, es un tema que deberá ser tocado por los diferentes representantes del gremio de construcción, pero a nosotros como intermediarios nos afecta, sobre todo al momento de perfilar a los clientes en sus momentos de crédito y adquisición”, respondió AMPI.

Para la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el impuesto es necesario ya que representa el 20 por ciento del ingreso para el Municipio. No obstante, según la ley de ingresos del municipio de Querétaro para 2020, de los 2 mil 79 millones de pesos proyectados en impuestos, mil 49 millones de pesos se pretende recaudar por concepto de traslado de dominio, lo cual representa poco más de 50 por ciento del total ingresos

Canacintra manifiesta su preocupación ante reformas aprobadas

El impuesto por traslado de dominio en Querétaro es injusto, es demasiado alto para un trámite, y es poco usado a nivel mundial, consideró Jorge Rivadeneyra, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) del estado.

El líder de los industriales comentó que es entendible que se busque elevar la recaudación y sugirió que se busquen otras alternativas para cobrar impuestos.

Entiendo que se busque recaudar más impuestos para tener mejores servicios, pero el traslado debería de bajar de valor y encontrar otras maneras, el predial me parece un impuesto mucho más justo, pero insisto pagar tanto por un trámite nos parce complicado”, reveló Rivadeneyra.

“En Querétaro sí recibimos lo que pagamos fiscalmente en general, pero hay algunos impuestos injustos y no creo que la gente pague porque las cosas cambien de propiedad nos ayude o favorezca, los diputados deberían compensar con otros impuestos y los primeros que queremos que Querétaro esté bien con servicios y calidad somos los industriales”, señaló Rivadeneyra.

Entregan Premio al Empresario del Año de Canacintra 2019

El presidente de Canacintra dijo, desde su experiencia, que el Traslado de Dominio no es habitual en el mundo y muchos inversionistas extranjeros se sorprenden cuando tienen que pagar dicho impuesto.

Es un impuesto tan desconocido en el mundo que no ha espantado a los inversionistas, pero ya los va a empezar a espantar, quizá cuando era pequeño se cobraba uno por ciento, dos por ciento, no, pero hoy que está más alto su valor empieza a ser un fantasma y los inversionistas extranjeros se sienten sorprendidos”, comentó el promotor industrial.

Para la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Querétaro el Traslado de Dominio es un impuesto que afecta al gremio, por lo que en varias ocasiones han solicitado su disminución.

Tres administraciones atrás, AMPI solicitó bajar el impuesto, pero no se obtuvieron respuestas favorables, es un tema que deberá ser tocado por los diferentes representantes del gremio de construcción, pero a nosotros como intermediarios nos afecta, sobre todo al momento de perfilar a los clientes en sus momentos de crédito y adquisición”, respondió AMPI.

Al cuestionar si los compradores se arrepienten en su decisión de compra por tener que pagar el impuesto, la AMPI dijo que lo que tienen que hacer es aclarar desde un principio lo que se tendrá que pagar.

No es que dejen de comprar, sólo que con la asesoría de un profesional se indica al cliente desde un principio para que él pueda valorar, adquirir los bienes con valores menores y poder amortiguar el total del impuesto y/o en su caso considerarlo en la compra”, finalizo la agrupación de inmobiliarios quienes indicaron que en la mayoría del país el impuesto que se paga es del 3 por ciento mientras que en Querétaro se paga el 6.5 por ciento sobre el valor del inmueble.

Canacintra y Financiera Emprendedores firman convenio

Francisco Martínez Domínguez, secretario de finanzas, negó que el traslado de dominio sea elevado y reveló que el 20 por ciento del ingreso del Municipio es por este impuesto, pero al consultar la Ley de Ingresos para el 2020 se espera un ingreso Total para el Municipio por 2 mil 115 millones 535 mil 774 pesos, de los cuales por Traslado de Dominio se esperan ingresen mil 49 millones 879 mil pesos, lo que representa un poco más del 50 por ciento por dicho impuesto.

El ingreso que recibe el Municipio representa el 20 por ciento de los ingresos y no es de los más altos del país, no se ha elevado, incluso podría decir que de acuerdo a la inflación se ha visto reducido, y desde el 2016 el monto se determina mediante una tabla progresiva de acuerdo al monto de la propiedad y no es de lo más alto del país”, informó el funcionario, aunque en la Ley de ingresos en su artículo 3 reveló un monto de recaudación mucho mayor.