Queretanas adquieren protagonismo en sector empresarial

Adrián Ibarra

El estado de Querétaro tiene una participación ciudadana cada vez más fuerte por parte de las mujeres; asimismo, este sector de la población busca una equidad en condiciones y derechos, señaló Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la delegación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), durante el Foro Valentya, realizado en el restaurante Cúspide para darles a las mujeres un espacio donde transmitir su experiencia y liderazgo en el ámbito empresarial.

La realidad es que buscamos que haya equidad, no igualdad, porque no somos iguales, pero la cuestión del género no debe estar peleada con el tema de puestos, salarios y responsabilidades con la finalidad de tratar de insensibilizando este tema y lograr empresas más incluyentes”, destacó Jiménez Salcedo.