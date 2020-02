Legisladores piden garantizar apoyo al sector campesino

Diputados sostuvieron una reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para llegar a acuerdos en sector campesino

Legisladores de las comisiones de desarrollo rural de diversos congresos estatales, pidieron a los integrantes de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria trabajar en conjunto para garantizar el acceso a programas y apoyos a pequeños y medianos productores agropecuarios.

El presidente de la Comisión, diputado Eraclio Rodríguez Gómez, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que la comercialización de las producciones agropecuarias, especialmente granos, se ha convertido en “la piedra en el zapato” de los campesinos.

Vemos un campo devastado, abandonado, con problemas de comercialización y producción, y con visos a complicarse más cada día, especialmente para los productores de grano”, enfatizó.

En reunión de trabajo en la Cámara de Diputados con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y legisladores locales, así como representantes campesinos, pidió llegar a acuerdos que permitan atender a la gente de campo, conocer sus necesidades y los problemas de producción.

Debemos retomar las necesidades de los estados para plasmarlos en un documento que llegará a la Presidencia de la República, para ver si hay alguna reconsideración en el trato que se le da al campo”, afirmó.

El diputado Absalón García Ochoa, del Partido Acción Nacional (PAN), pidió no renunciar a las facultades constitucionales de aprobar un presupuesto digno para el campo. Criticó las altas tasas de la financiera rural porque “son impagables para los productores de México”.

Ismael Alfredo Hernández Deras, legislador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que los diputados locales son quienes conocen la realidad de las entidades, pero lamentó que “no existe la sensibilidad necesaria para dar la respuesta acorde al tamaño del problema que tiene el campo mexicano”, por lo que propuso crear una agenda nacional a partir de la visión de los secretarios de desarrollo rural de cada gobierno estatal.

De Morena, el diputado Jesús Salvador Minor Mora precisó que hay 170 mil trámites detenidos que tienen efectos negativos para los solicitantes. “Simplemente la de un pozo, si no la tienes no puedes perforar y no riegas. Son trámites de hasta un año, a pesar de que son sencillos de atender”.

El legislador Héctor Joel Villegas González, del Partido Encuentro Social (PES), manifestó que la política agrícola deja de lado al 80 por ciento de los agricultores de México. “Debemos rescatar el campo, con el paso de los años se ha ido desgastando, el precio de operación es cada vez más alto”.

La diputada de Morena, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, indicó que la primera tarea es dar un mensaje conjunto al jefe del Ejecutivo que contenga las aportaciones de diputados federales y locales, así como las problemáticas. Pidió integrar a la agenda de la comisión puntos esenciales como la búsqueda de alternativas e implantar nuevos esquemas de financiamientos con tasas de interés menores a las ofertadas por la banca privada.

Víctor Manuel del Ángel González, coordinador general de Enlace Sectorial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), apuntó que hay la mejor disponibilidad de sumar esfuerzos desde esta dependencia, y en todos los niveles del Gobierno, para que, de manera conjunta, se encuentren soluciones a las dificultades del sector.

