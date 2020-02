Es imposible vender combustible robado en gasolineras, asegura AMPES

Khalid Osorio

Es casi imposible que las gasolineras establecidas puedan vender gasolina robada, pues cuentan con un sistema de seguridad que emite datos sobre el volumen del combustible, además de ciertos candados, explicó Andrés Gutiérrez Torres, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES).

Indicó que el nicho de este combustible se concentra muchas veces en empresas constructoras, a las cuales les llegan a ofrecer este líquido a un menor costo. Otro lugar en donde se comercializa comúnmente el combustible es a las orillas de las carreteras en bidones de 20 litros o tinacos que son transportados en camionetas.

“El problema aquí es más bien iría con empresas de transporte o de construcción, otro tipo de empresas, a las que no les importa dar una factura, compran el producto más barato y lo meten directamente, no tiene que pasar por un sistema de dispensador”, explicó.

Al ser cuestionado sobre la cercanía del estado de Querétaro con Guanajuato, un lugar que presenta conflictos por el robo de combustible y la posible venta de gasolina que proviene de actividades ilegales a través de las estaciones de servicio, indicó que esto es muy poco probable.

“Si se dice que el robo de combustible está en las estaciones de servicio, me atrevería decir a título personal que no es ahí. Se vende en las carreteras en bidones, pero en las estaciones no es”, aclaró Gutiérrez Torres.