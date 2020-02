La Comisión Nacional del Agua confirma anomalías en Santillán

Tras las revelaciones sobre presuntas extorsiones para usar el pozo de riego en Santillán, la dependencia federal espera la denuncia formal de afectados

Gonzalo Flores

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a nivel federal confirmó la investigación de esta casa editorial sobre el caso de presuntas extorsiones, así como la usurpación de funciones de una dependencia federal para realizar cobros indebidos entre los 19 integrantes de la mesa directiva del Pozo Número 1 Unidad de Riego La Joya, dentro de la comunidad de Santillán, en el municipio de Tequisquiapan.

En relación con la información publicada en el periódico AM Querétaro en su nota ‘Cierran llave de riego a cosechas’, la Dirección Local Querétaro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa lo siguiente: ‘La Dirección Local Querétaro de la Conagua, informa que la C. Edna Orona no es empleada de esta dependencia pública federal’”, responde en un documento que llegó ayer a la Redacción de este medio.

Cierran llave de riego a cosechas en Santillán

En la comunidad Santillán, ubicada entre San José La Laja y La Tortuga, predomina la actividad agrícola tanto de temporal como de riego.

La dependencia afirma en la ficha informativa que, después de realizar las debidas indagaciones del caso.

Se detectó en los registros administrativos, a una persona con el nombre de Edna Elizabeth Orona García, quien realiza diversos trámites ante la Conagua como representante de usuarios con concesiones de aguas nacionales”.

Denuncian campesinos cobros por agua de riego

En su comunicado, la Conagua federal no revela si se entablará una investigación por presunta usurpación de funciones.

Conagua destaca que trámites son gratuitos

En una ficha informativa enviada a la Redacción de este medio, la dependencia federal aseguró que en la dependencia no hay intermediarios para las gestiones.

Tras la publicación del caso de presunta extorsión y usurpación de funciones en el Pozo Número 1 Unidad de Riego La Joya, en la comunidad de Santillán, dentro del municipio de Tequisquiapan, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destacó que todos los trámites ante la dependencia son de forma gratuita y sin intermediarios, por lo que negó que existan gestores para su realización.

La Conagua reitera que no cuenta con gestores, todos sus trámites son gratuitos y se pueden realizar directamente por los usuarios ante las oficinas de esta Comisión”, afirma en su comunicado.

Desconocen conflictos por agua de riego

Por ello, exhorta a denunciar cualquier intento de extorsión directamente ante la instancia federal.

De acuerdo con la norma de la Conagua, los inspectores que acuden a hacer las revisiones a las Unidades de Riego, a nivel nacional, cuentan con un protocolo de actuación que incluye estar formalmente identificado, uniformado y con la posesión de un documento en el que se indica la razón de la visita al pozo, ya sea por alguna problemática o alguna anomalía en el sistema, de la que se entrega copia a los administradores de los pozos.

La dependencia confirmó que el nombre de Edna Orona no es parte de su base de datos de personal, además de que no hay planes de capacitaciones por el momento, porque todavía no se dispersa el recurso del ejercicio fiscal 2020, algo que por ahora está descartado y que era el motivo por el que fueron llamados los integrantes de la mesa directiva a la reunión del 29 de enero pasado.

Sedea tiene registrados 22 productores agrícolas en Santillán

El presunto delito de usurpación de funciones públicas está contemplado en el artículo 402 del Código Penal, donde se establece que el que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años. Además, si se confirma, también se sumaría el delito de presunta extorsión.

Hasta el momento, no se ha recibido ninguna denuncia en la Dirección Local Querétaro por parte de los ejidatarios del Pozo Número Uno, Unidad de Riego la Joya, de la comunidad de Santillán”, menciona en la ficha informativa.

Afirma que el ejido del Pozo Número Uno tiene un reglamento interior en el que definen los volúmenes a consumir por cada ejidatario. Respecto de los apoyos económicos a la Unidad de Riego La Joya, se informa que no ha habido inversiones por parte de la Conagua para estos ejidatarios.

Aunque la concesión del servicio, en uno de los artículos señalados en el acta constitutiva de esta Unidad de Riego, señala que los integrantes de la mesa directiva deben “cubrir las cuotas de inscripción, hacer un depósito al inscribirse de tres meses de cuotas ordinarias, cubrir cuotas ordinarias y extraordinarias que se requieran para el sostenimiento, la realización de los objetivos, el cumplimiento de presupuestos y la satisfacción de cualquier otro gasto de la Asociación que la mesa directiva acuerde en la forma y plazos que el mismo determine”.

La localidad de Santillán abre llave de irregularidades en suministro

La denuncia resalta los cobros elevados y constantes que les han solicitado a los ejidatarios de esta Unidad de Riego.

AMIP.