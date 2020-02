Sedea tiene registrados 22 productores agrícolas en Santillán

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea) no tiene registro de extorsiones o amenazas entre los productores por el agua de riego

Gonzalo Flores / Investigaciones especiales de AM de Querétaro

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro (Sedea) tiene registrados 684 productores agrícolas en el Municipio de Tequisquiapan, de los cuales sólo 22 pertenecen a la comunidad de Santillán, sin embargo, no tienen registro de casos de denuncias por extorsiones o amenazas.

La dependencia atendió la solicitud de información de ésta casa editorial sobre la problemática que se ha registrado en Santillán, en la que productores de una Unidad de Riego (Pozo Número 1 Unidad de Riego La Joya), hicieron un documento de forma anónima para enumerar abusos que han sufrido por parte de la mesa directiva administradora. Son 19 productores los que integran esta mesa directiva.

En ese sentido, Sedea destaca que la Unidad de Riego Pozo 1 Unidad de Riego La Joya A.C, «se apoyó en el año 2014 con una Conducción y Multicompuertas (ampliación de multicompuertas), con lo que se benefició a 12 productores y 30 hectáreas, con una inversión total de 530 mil pesos de los cuales, de apoyo tuvieron 265 mil pesos y aportación de productores fue de otros 265 mil pesos.

-¿Cómo han hecho llegar el programa de Tecnificación de Riego a los municipios, y en específico en las comunidades de Tequisquiapan, incluida la comunidad de Santillán, cuántos cursos o talleres se han brindado desde que comenzó el programa?

«La difusión del programa de tecnificación se hace por dos medios: la primera es a través de reuniones con productores, a través de los Consejos Técnicos de Aguas (Cotas), Uniones de Ejidos, Organizaciones de Productores. Algunas reuniones las convoca la Sedea y otras es por iniciativa de los propios productores. La difusión también se hace (no sólo de tecnificación del riego, si no de todos los programas en general de la Secretaría) a través del portal electrónico de la misma y en las oficinas de las Direcciones Regionales. Para el caso de Tequisquiapan, no se ha tenido reunión con ejidatarios de Santillán para promover la tecnificación, sólo con los de La Fuente a finales del año pasado. Teniendo sólo una reunión».

«La segunda forma es a través de los proveedores de servicios, que son las empresas instaladoras de sistemas de riego, con registro en Conagua, Sader y Gobierno del Estado de Querétaro».

-¿Cuántos productores tienen registrados en Tequisquiapan y cuántos de ellos son de la comunidad de Santillán?

«Registrados 684 en Tequisquiapan y 22 en Santillán».

-¿Qué otro tipo de apoyos ofrecen a estos productores?

«La Sedea brinda apoyos a todas las actividades del sector agropecuario lícitas, siendo de infraestructura, maquinaria o equipamiento, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de los diferentes programas que opera».

-¿Cuanta agua de riego se tiene registrada que se consume en el estado y en específico, el volumen que se usa en Tequisquiapan y Santillán?

«La Comisión Nacional del Agua (Conagua), ente normativo federal del agua en sus distintos usos, establece un volumen agrícola para riego promedio por hectárea de 6 mil metros cúbicos anuales. No se puede establecer un volumen mensual consumido dado que depende del cultivo y de su etapa fenológica. Por estadística, el municipio de Tequisquiapan tiene una superficie de riego de 5 mil 918.72 hectáreas, de las cuales 5 mil 488.05 se riegan con agua subterránea (pozos) y el resto con aguas superficiales. Para saber el volumen concesionado por municipio y localidad, ese dato es propio de la Conagua«.

-¿Con el programa de Tecnificación de Riego se disminuye el uso de agua para riego, o cual es la diferencia con los productores que aún no utilizan este sistema? ¿Todavía hay alguno que no lo utilice?

«Prácticamente todos los productores de riego en el estado (sobre todo los que riegan de pozo) tienen al menos líneas de conducción e hidrantes a pie de parcela (multicompuertas), muchos de ellos siguen regando rodado, a través de métodos de inundación.

Existen tres niveles de tecnificación, a través de tres métodos de riego: multicompuertas, aspersión y goteo, cada uno de ellos posee eficiencias de aplicación diferente.

Por ejemplo: Al hablar de eficiencia, hablamos indirectamente de volúmenes perdidos. El de multicompuertas es el menos eficiente y el goteo el más eficiente. Que quiere decir, que por cada 100 litros que salen de la fuente de abastecimiento (en este caso pozo) en multicompuertas llegan a la parcela 68 litros, en aspersión 78 y en goteo 90; lo que significa que se ‘perdieron’ 32 litros, 22 litros y 10 litros, respectivamente.

Al involucrar al cultivo, y tomando en cuenta la evapotranspiración y su requerimiento de riego, ya se puede determinar los volúmenes ahorrados.

Por ejemplo, considerando una lámina neta del maíz, de 40 cm, para regar 1 hectárea, sin importar el método de riego, se requerirían 4 mil m3/ha; ahora, para saber el volumen bruto (lo que debe salir desde el pozo para dotar de los 4 mil m3 que requiere la planta) entra el concepto de eficiencia, dividiendo el volumen que requiere la planta, entre la eficiencia del método de riego. Esto nos determina el volumen aplicado. La diferencia entre el volumen concesionado (6 mil m3/ha) y el volumen aplicado, es el volumen que se estaría ahorrando por la tecnificación del riego.

Con base en lo anterior, y tomando como referencia el volumen concesionado por hectárea de 6 mil m3, se estarían ahorrando volúmenes en porcentaje del 2 por ciento,15 por ciento y 26 por ciento, por multicompuertas, aspersión y goteo, respectivamente.

-¿En su dependencia existe algún registro de quejas o denuncias donde sobre extorsión a los productores con el cierre de llaves sino pagan ya sea con efectivo o con bienes o que son amenazados por esta situación?

«No se dispone de esta información. Aunque al ser el agua de riego un bien concesionado, la administración, operación y conservación de la infraestructura recae directamente en los usuarios de riego, teniendo ellos mismos los reglamentos y normas de autogestión y regulación. Ahora bien, si el usuario concesionario no cumple con la normatividad de Conagua (instalar medidores volumétricos, informar trimestralmente sus consumos de agua), ésta sí tiene las facultades de cegar o clausurar los pozos que no cumplan con sus obligaciones de concesionario».

