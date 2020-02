Niveles contaminantes, sin contingencia ambiental

Khalid Osorio / Gonzalo Flores

A pesar de que la estación de medición de contaminantes que se encuentra en Carrillo Puerto ha mostrado niveles altos en partículas PM10 en los últimos días, no se emitirá una contingencia ambiental, debido a que estos niveles bajan en un periodo de tiempo corto.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete, explicó que es necesario que los niveles se mantengan, por al menos 24 horas, para generar una contingencia ambiental.

Sí es una constante que se están elevando los niveles, pero no es una constante que se mantengan elevados. No podemos emitir una contingencia porque no se mantienen durante más de un día esas condiciones; esa es una de las razones”, expresó el funcionario.