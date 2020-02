Aumenta el desabasto de recetas: PAN

Carlos Uriegas

El PAN estatal reveló que se han triplicado el número de recetas no atendidas en el Instituto Mexicano del Seguro Social; durante este año el IMSS ha emitido 142 mil 311 recetas y no se han atendido 31 mil 480, informó Agustín Dorantes, presidente del blanquiazul en Querétaro.

Dorantes Lambárri realizo un recuento de las recetas emitidas y atendidas en los últimos tres años y reveló que tan sólo en lo que va del 2020 se han dejado de atender más recetas que en los últimos años.

Según datos del IMSS, obtenidos mediante acceso a la Información, durante este año se han emitido 142 mil 311 recetas y no se atendieron 31 mil 480. En el 2017, se emitieron tres millones 468 mil 740 recetas médicas en todo el año y de estas, no se atendieron 30 mil 953, mientras que en 2019 se emitieron tres millones 888 mil 240 recetas médicas en todo el año y de estas, no se atendieron 96 mil 419, lo que indica que se ha triplicado el número de recetas no atendidas”, reveló la dirigencia del PAN estatal.