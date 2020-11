Rechaza AMLO negociar libertad de Cienfuegos por captura de capo

El Jefe del Ejecutivo reiteró que siempre se actuó por la vía diplomática y nunca hubo amenazas hacia el gobierno estadounidense

Juan Hernández

El presidente México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la versión que ha circulado en varios medios de que hubo una negociación para que Estados Unidos liberara al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos a cambio de la captura y entrega de un importante líder del crimen organizado.

“Insinuaron de que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado. Quién sabe en qué estaban pensando o quién les filtró esa información, porque también esa era otra práctica muy arraigada y perversa de que se filtraban informaciones para generar desconcierto, para quitarle fortaleza a las instituciones mexicanas, para poner entredicho al gobierno de México y al país. Eso se terminó, sea quien sea”, indicó el mandatario.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo reiteró que siempre se actuó por la vía diplomática y nunca hubo amenazas hacia el gobierno estadounidense para que se retiraran las acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero que pesaban sobre el exsecretario de la Defensa Nacional.

“El presidente de México no es un florero, no estamos de adorno y no hay ningún acuerdo en lo oscurito, no es que se haya amenazado ni mucho menos lo que están diciendo”, dijo.

Al ser cuestionado acerca de si México no tenía indicios de la investigación que llevaba a cabo Estados Unidos sobre Salvador Cienfuegos, el presidente López Obrador manifestó que no se tenía información.

“Cuando me informan oficialmente dudé de cómo estaba elaborada la investigación, cómo si yo estoy aquí todos los días, recorro el país, estoy al pendiente, por eso pedí que se revisara el marco de cómo se da la colaboración con las agencias de Estados Unidos y pedí que enviaran pruebas”, dijo.

Finalmente, agradeció al gobierno de Estados Unidos porque se atendió la petición del gobierno de México y negó que su gobierno haya amenazado al país vecino.