AMLO sobre Pío: ‘que se aplique la ley aunque se trate de mi hermano’

En la conferencia de prensa matutina, el presidente aseguró que su Gobierno se terminó con el influyentismo, nepotismo y amiguismo

Redacción

Luego que Pío López Obrador interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral para que se ordene al INE detener la investigación en su contra por el video donde presuntamente recibe dinero, porque los hechos prescribieron, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que se debe aplicar la ley aunque se trate de su hermano,

Pío interpuso un recurso de apelación al Tribunal ya que, argumentó, finalizó el período dentro del que se le hubiera podido investigar por presuntamente recibir dinero para Morena; es decir, para él, ya prescribieron los hechos.

En la conferencia de prensa matutina, el presidente aseguró que su Gobierno se terminó con el influyentismo, nepotismo, amiguismo o cualquiera de “esas lacras de la política”, al tiempo que demandó que no se utilice su nombre para obtener un beneficio.

El déficit de médicos y especialistas es el saldo de la política neoliberal y tiene que resolverse. Conferencia matutina. https://t.co/uTbvQ33IUT — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 5, 2020

“Que se aplique la ley a cualquier ciudadano aunque se trate de mi hermano y que sean los ministerios públicos los jueces los que decida, no hay influyentismo en este gobierno, no hay nepotismo, amiguismo, ni influyentismo, ninguna de esas lacras de la política, yo ya no me pertenezco, yo estoy encabezando un movimiento para transformar a México y no le voy a fallar al pueblo de México”, afirmó.

Evitó opinar sobre el recurso que interpuso su hermano por la investigación que lleva la autoridad electoral luego de que se difundió un video en el que se le observa recibir de David León una bolsa con dinero para financiar actividades partidistas.