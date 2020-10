Advierte diputado ‘terrorismo fiscal’ por nuevas reformas tributarias

Plataformas digitales y las asociaciones sin fines de lucro, entre afectados, señaló diputado

Juan Hernández

Para el diputado de la Ciudad de México, Christian Von Roehrich, las nuevas cargas tributarias son desproporcionadas y un ejemplo de ello, dijo, son las afectaciones que surge para las plataformas digitales. Ilustró que éstas podrán ser bloqueadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) si, a su juicio, indicó, no cumplen con las disposiciones de RFC, firma electrónica, representante legal, domicilio fiscal y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). También, precisó que deberá cumplirse con el IVA cuando se vendan bienes de segundo uso a través de intermediarios como Mercado Libre.

Por otra parte, comentó, las asociaciones sin fines de lucro que sean donatarias, no podrán recibir más del 50 por ciento de sus ingresos por actividades no relacionadas con su objeto social. Igualmente, ejemplificó que se podrán cancelar los sellos digitales de empresas que no aclaren su situación ante el fisco.

“Todas estas medidas imponen una carga que pega a contribuyentes cumplidos y deja tranquilos y en la impunidad fiscal a informales, así que se oficializa el terrorismo fiscal”, declaró Von Roehrich. El pasado 22 de octubre, se aprobó en pleno de la Cámara de Diputados la Miscelánea Fiscal del próximo año, en donde con 291 votos a favor, 129 en contra y cuatro abstenciones, se aprobaron reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley de Impuesto al Valor Agregado y al Código Fiscal de la Federación.

“La miscelánea fiscal 2021, aprobada por los Diputados Federales del oficialismo, se trata de una serie de reformas al ISR, IVA y al CódigoFiscal que en primer lugar brinda facultades exhorbitantes al SAT, ya que ahora en las visitas domiciliarias podrán usar cámaras y otras herramientas para recabar información domiciliaria”, señaló el diputado panista de la CDMX.

Finalmente, comparó la miscelánea fiscal a la etapa de México con Antonio López de Santa Anna en donde “hasta por las ventanas se tenían que pagar impuestos, y con todas estas medidas que recibirán los ciudadanos habrá a cambio ¿mayor seguridad?, ¿más oportunidades laborales?, ¿mejores servicios de salud?, ¿mejores servicios públicos? Nada de eso se ve ha visto reflejado con las medidas fiscales tomadas por este Gobierno a dos años del inicio de su gestión”.