Denuncia Rosario Robles que es “rehén”. Esto explica en una carta

La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, declaró que la Fiscalía General de la República (FGR) la tiene de rehén, ya que, dijo, “‘porque no he querido colaborar’ para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guión que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”.

A través de una misiva difundida en redes sociales, la también exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mencionó que la manera en que se le dará su libertad será “señalando como responsables a excolegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías”.

Igualmente, indicó que tiene “información confiable” sobre las reuniones en las que, agregó, se han reunido las autoridades con “excolaboradores ofreciendo impunidad a cambio de que declaren lo que ellos necesitan”.

Adelantó que no quiere salir por la puerta de atrás y seguirá luchando por los cauces legales “porque soy inocente”… “No quiero que se abran estas pesadas puertas con la mentira”.

Por otra parte recordó que lleva mas de un privada “arbitrariamente” de su libertad.