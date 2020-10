No basta protestar, hay que ir a votar: Marko Cortés

Acción Nacional lamenta la baja participación ciudadana registrada en Hidalgo y Coahuila

Redacción

El dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, destacó que quedó claro que para que las cosas cambien, no basta protestar, hay que ir a votar, y en este proceso electoral de Coahuila e Hidalgo lamentablemente triunfó el abstencionismo, el gasto electoral disfrazado de política social y el miedo a contraer el COVID, hecho que representa un enorme reto para la democracia y para el proceso electoral 2021.

Felicitamos a nuestros presidentes municipales electos de Tula, Ixmiquilpan, Zimapán, Huasca, Tepetitlán, Xochiatipan, Tepeji del Río, Atotonilco de Tula, Tezontepec, Nicolas Flores, Pacula, Tlanchinol, entre otros, que a pesar de estar en medio de la pandemia del Covid-19, de una fecha de elección extraordinaria y del clientelismo estatal y federal lograron el triunfo en la jornada electoral”, señaló.

Acción Nacional lamenta la baja participación ciudadana registrada en ambos estados, porque representa un enorme reto de la democracia mexicana. En todo momento pedimos a los institutos electorales locales una campaña fuerte de promoción del voto y de difusión del día de la elección, lo que evidentemente nunca ocurrió.

México demuestra una vez más que no quiere un gobierno hegemónico y autoritario. En 2019 @AccionNacional lo demostró en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas; ahora, en Coahuila e Hidalgo. Felicidades a nuestros alcaldes que en Hidalgo resultaron ganadoreshttps://t.co/zMapYay346 — Marko Cortés (@MarkoCortes) October 19, 2020



Sin embargo, agradecemos especialmente a quienes nos brindaron su confianza al votar de manera libre por nosotros y a todos aquellos que cumplieron con su compromiso democrático de participar en la jornada electoral de este domingo.

Nosotros como partido lo advertimos desde hace varias semanas atrás que, si no existía una campaña de difusión por parte del Instituto Nacional Electoral, tanto de la elección como de la seguridad sanitaria de los votantes para evitar contagios, mucha gente no se presentaría a votar, porque tal vez en 30 días de campaña no se enteraría siquiera que había proceso electoral, sino solamente las clientelas electorales movilizadas por los partidos gobernantes, como lamentablemente ocurrió”, indicó.

Las elecciones donde solo se elige un cargo de elección popular como diputado local, son poco participativas y claramente benefician a quien está en el poder. Es necesario que la sociedad participe para lograr los equilibrios que necesita México. Y es que si los únicos que votan son los que reciben beneficios del gobierno, evidentemente son quienes ganan, dijo.

También sostuvo: “reprobamos las acciones de amedrentamiento, coacción y manipulación de los votos que particularmente se dieron en algunos municipios de Hidalgo, donde el PRI de siempre, ahora convertido en Morena, dejó ver su peor cara para manchar el proceso electoral”.

Cortés Mendoza dijo que todos debemos aprender de estas elecciones para lo que se viene en 2021, donde tendremos desafíos importantes como posibles rebrotes de Covid-19 y, por ende, nuevos confinamientos, lo que provocará que nuestra manera de hacer y ver las elecciones, se transforme.

El próximo año tendremos las elecciones más grandes de la historia y a la vez las más complicadas por la problemática de crisis sanitaria y económica que enfrentamos.

Al mismo tiempo, el dirigente Nacional señaló que los resultados nos obligan a redoblar el paso, no sólo a los panistas, sino a todos los ciudadanos conscientes y comprometidos con la democracia.

Ante el asedio del gobierno contra la democracia, las instituciones, ante la incapacidad e ineptitud en el manejo de la crisis de salud, económica y de seguridad, es evidente que ya no hay espacio para la pasividad, el disimulo y la indolencia. Queda claro que no basta protestar, hay que ir a votar. No pasemos por alto que los enemigos de la democracia hoy están en el gobierno y que cuando no votamos, quien nos mal gobierna gana”, concluyó.