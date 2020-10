Propone PAN programa emergente para salvar al campo

Juan Hernández

Luego de señalar que el gobierno de Morena ha sido el peor aliado de los campesinos, el Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, exigió un Programa Emergente para Salvar al Campo, que incluya apoyos y créditos a los sectores agropecuario, ganadero, acuícola y pesquero del país.

Aseguró que ahora los campesinos están literalmente abandonados por el gobierno morenista, ya que pescadores, ganaderos, productores de leche, pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros, jornaleros, están sin ningún tipo de apoyo y olvidados por el gobierno federal.

“Ni en las peores épocas del PRI el campo estuvo tan mal, nunca estuvo tan abandonado como lo vemos y, lamentablemente, el gobierno morenista se ha convertido en el peor aliado de los campesinos, de los pescadores, ganaderos. Desde que tomaron el poder han venido reduciendo el presupuesto para el campo, en el 2018 tenía un presupuesto de 72 mil millones de pesos, ahora para el 2021, llegará a 50 mil”, explicó.

En conferencia virtual, acompañado por los coordinadores del PAN en el Senado, Mauricio Kuri y en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, así como funcionarios de gobiernos panistas y legisladores federales y locales, Cortés Mendoza anunció la Semana Nacional para el Campo del 12 al 16 de octubre, para que las organizaciones campesinas y los actores políticos afines al campo denuncien a través de las redes sociales, medios de comunicación y conferencias, la difícil situación que vive el sector agropecuario del país.

Destacó que en la actualidad, de los 2.5 millones de jornaleros, solo una quinta parte tiene seguridad social, además de que el gobierno federal retiró los subsidios al IEPS de diésel y gasolinas para los pescadores ribereños y disminuyó a 8 pesos con 20 centavos el litro de leche que se vende a Liconsa.

Por eso nosotros en Acción Nacional, le exigimos al gobierno que si no les va a dar apoyo a los campesinos, a los ganaderos, a los pescadores, que al menos no les quite lo que ya tenían. Para que todos tengamos una idea de los injusto, de la desventaja que se está viviendo en el campo, basta señalar que en los Estados Unidos el diésel agrícola y pesquero cuesta menos de 7 pesos por litro y aquí en México ronda los 19 pesos por litro, eso es inequitativo”, indicó.